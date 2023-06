Συναγερμός στη Μολδαβία: Πυροβολισμοί στο αεροδρόμιο Κισινάου

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μολδαβία μετά από πυροβολισμούς στο αεροδρόμιο Κισινάου.

Όπως γίνεται γνωστό από το υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας, ξένος πολίτης, ο οποίος απαγορευόταν να μπει στη χώρα «χρησιμοποίησε όπλα» στο αεροδρόμιο Κισινάου.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novoski, επικαλούμενο το υπουργείο, έκανε λόγο για δύο νεκρούς από το περιστατικό, ωστόσο δεν υπάρχει ανακοίνωση από επίσημη πηγή.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία και παραμένει σε εξέλιξη έρευνα στο σημείο.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ντιάνα Φέτκο, είπε ότι η αστυνομία βρισκόταν στο αεροδρόμιο και ότι οι πτήσεις καθυστερούν.

