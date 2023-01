Μήνυση Ερντογάν για ομοίωμά του που κρέμασαν Κούρδοι στην Στοκχόλμη

Aκτιβιστές του PKK κρέμασαν μια κούκλα-ομοίωμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ερντογάν έξω από το δημαρχείο της Στοκχόλμης.

Η κίνησή τους προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο, αλλά και την μήνυση του Τούρκου προέδρου.

«Τώρα αδράξτε την ευκαιρία και παραιτηθείτε, για να μην καταλήξετε ανάποδα στην πλατεία Ταξίμ», έγραψαν οι επιτροπές της Ροζάβα στο Twitter. Ως Ροζάβα, που σημαίνει Δυτικό Κουρδιστάν, νοείται η Αυτόνομη Διοίκηση Βόρειας και Ανατολικής Συρίας.

Ο Χουσεΐν Αϊντίν, δικηγόρος του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν , ανακοίνωσε ότι έχει υποβληθεί μήνυση για το περιστατικό στη Σουηδία. Ο Αϊντίν, μέσα από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε: «Έχει υποβληθεί μήνυση στην Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας για τους δράστες των διαδηλώσεων στη Στοκχόλμη, που θεωρείται ότι οργανώθηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση PKK, με στόχο τον Πρόεδρό μας και συνιστούν έγκλημα».

Την Πέμπτη, το Υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα κάλεσε τον πρέσβη της Σουηδίας στην Τουρκία, Στέφαν Χέρστρομ, για να διαμαρτυρηθεί για το περιστατικό στη Στοκχόλμη. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε λίγο καιρό που ο Χέρστρομ δέχεται τουρκική διαμαρτυρία.

Επίσης όπως ανέφερε η τουρκική Βουλή στην ιστοσελίδα της ακυρώθηκε και η προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου της Σουηδικής Βουλής, Ανδρέας Νορλέν την επόμενη εβδομάδα.

Οι εικόνες όπου διαδηλωτές στη Στοκχόλμη, κρέμασαν ανάποδα ομοίωμα του Ερντογάν, έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας τις εντονότατες αντιδράσεις της τουρκικής ηγεσίας.

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership



The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”



pic.twitter.com/F5UB74ywd6