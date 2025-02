Το μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η Κέιτ Μίντλετον έστειλε ένα προσωπικό μήνυμα την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, τρεις εβδομάδες αφότου ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε «ύφεση» από τον καρκίνο.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου γιορτάζεται διεθνώς στις 4 Φεβρουαρίου και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια ανάρτηση από το δάσος.

Φωτογραφήθηκε χαμογελαστή με φόντο τα δέντρα και ύψωσε τα χέρια της στον αέρα. «Χρέη» φωτογράφου ανέλαβε ο 6χρονος γιος της, πρίγκιπας Λούις.

Στο μήνυμά της έγραψε: «Μην ξεχνάτε να φροντίζετε όλα αυτά που βρίσκονται πέρα από την ασθένεια. C», συνοδεύοντάς το με το hashtag #WorldCancerDay. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η νέα φωτογραφία της πριγκίπισσας φέρεται να είναι από οικογενειακή βόλτα στο Ουίνδσορ.

Don’t forget to nurture all that which lies beyond the disease. C #WorldCancerDay



📸 Prince Louis pic.twitter.com/fcAo39ntWs