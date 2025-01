Η Κέιτ Μίντλετον σταμάτησε τη βασιλική αυτοκινητοπομπή για να χαιρετήσει ένα κοριτσάκι

Η Κέιτ Μίντλετον επισκέφτηκε την Ουαλία και κατά την επιστροφή της από ένα εργοστάσιο, σταμάτησε τη βασιλική αυτοκινητοπομπή για να χαιρετήσει μία 3χρονη θαυμάστρια της που την περίμενε στην άκρη του δρόμου.

Αρχικά, η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφτηκε έναν ξενώνα για παιδιά που πάσχουν από ανίατες ασθένειες, όπου συνομίλησε με δεκάδες παιδιά και τους γονείς τους. Έπειτα, βρέθηκε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής καλτσών, το οποίο είχε λάβει Βασιλικό ένταλμα από τον Βασιλιά Κάρολο το 1999, τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας.

