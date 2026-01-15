Μινεάπολη: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα της ICE - Στους δρόμους οι κάτοικοι της πόλης

Πράκτορας της ICE πυροβόλησε έναν άνδρα στο πόδι, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη βόρεια Μινεάπολη το βράδυ της Τετάρτης.

Το νέο αυτό περιστατικό, πυροδότησε νέες διαμαρτυρίες σε μια πόλη που παραμένει σε ένταση και σοκ, μετά τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από ομοσπονδιακό πράκτορα της ICE την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο σημείο, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με πράκτορες που απέκλεισαν την περιοχή και χρησιμοποίησαν καπνό και άλλα μέσα ελέγχου πλήθους.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο της Μινεάπολης, ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα δήλωσε ότι οι διαδηλωτές «εμπλέκονταν σε παράνομες ενέργειες» και κάλεσε όσους είχαν συγκεντρωθεί να αποχωρήσουν.

Facebook Twitter Φωτ. από τα επεισόδια μετά το νέο περιστατικό με πυροβολισμούς από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη / EPA

Την ίδια ώρα ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι, καταδίκασε τη στάση της ICE, δηλώνοντας πως έχει δει «συμπεριφορές αηδιαστικές και μη ανεκτές», ωστόσο απηύθυνε και εκείνος έκκληση στους διαδηλωτές να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο χάος του Ντόναλντ Τραμπ με περισσότερο χάος», είπε, προσθέτοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν βοηθούν τους μετανάστες χωρίς έγγραφα στην πόλη.

Σε ανακοίνωσή του στη συνέχεια, ο δήμος της Μινεάπολης επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας πυροβολήθηκε και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) δήλωσε ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποιούσαν «στοχευμένο τροχονομικό έλεγχο» σε υπήκοο Βενεζουέλας χωρίς έγγραφα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο άνδρας αντιστάθηκε και επιτέθηκε στον πράκτορα, ενώ δύο ακόμη άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και συμμετείχαν στην επίθεση, με αποτέλεσμα ο πράκτορας να πυροβολήσει «σε αυτοάμυνα».

Οι ισχυρισμοί του DHS δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Υπενθυμίζεται ότι μετά τη δολοφονία της Γκουντ, η υπηρεσία είχε υποστηρίξει ότι η γυναίκα επιτέθηκε στον πράκτορα που τη σκότωσε, κάτι που φαινόταν να έρχεται σε αντίθεση με οπτικό υλικό που την έδειχνε να απομακρύνεται με το αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, περίπου 3.000 πράκτορες της ICE επιχειρούν ήδη στη Μινεσότα ή κατευθύνονται προς την πολιτεία, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης επιχείρησης στην ιστορία του DHS, όπως τη χαρακτηρίζει η κυβέρνηση Τραμπ.

Η εκτεταμένη και στρατιωτικοποιημένη αυτή επιχείρηση έχει αλλάξει την καθημερινότητα στην περιοχή. Κάτοικοι έχουν οργανώσει ομάδες εθελοντών που περιπολούν στους δρόμους, παρακολουθούν συλλήψεις και παρέχουν νομική υποστήριξη. Παράλληλα, δίκτυα αλληλεγγύης βοηθούν οικογένειες που φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους, προσφέροντας τρόφιμα και μεταφορά παιδιών από και προς τα σχολεία.

Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές. Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, κάλεσε τους πολίτες να καταγράφουν με τα κινητά τους «τις ωμότητες» των πρακτόρων της ICE, προκειμένου να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία για μελλοντικές διώξεις.

Με πληροφορίες από Guardian