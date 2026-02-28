ΔΙΕΘΝΗ

ΕΕ: Έκτακτη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ την Κυριακή για το Ιράν  

«Είναι βασικό ο πόλεμος να μην επεκταθεί» λέει η Κάγια Κάλας

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν εκτάκτως αύριο Κυριακή με φόντο τις επιθέσεις στο Ιράν.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας δήλωσε ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών μέσω βιντεοσύνδεσης, για να συζητηθούν οι ραγδαίες εξελίξεις των γεγονότων σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η Κάγια Κάλας τόνισε σε ανάρτησή της: «Οι χωρίς διάκριση επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος εναντίον των γειτόνων του φέρουν τον κίνδυνο να συρθεί η περιοχή σε έναν ευρύτερο πόλεμο και το καταδικάζουμε αυτό. Είναι βασικό ο πόλεμος να μην επεκταθεί. Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να κάνει επιλογές».

