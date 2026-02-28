ΔΙΕΘΝΗ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Διεθνή

Η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι σε ερώτηση για τον θείο του, Άντριου

«Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να μιλήσετε για την οικογένειά σας, τον θείο σας» του είπε δημοσιογράφος

The LiFO team
The LiFO team
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ ΑΝΤΡΙΟΥ Facebook Twitter
Η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι σε ερώτηση για τον θείο του, Άντριου / Φωτ. αρχείου EPA
0

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, πραγματοποίησαν διήμερη επίσκεψη στην Ιορδανία, όπου συναντήθηκαν με εκπροσώπους ανθρωπιστικών οργανώσεων και ενημερώθηκαν για το έργο που επιτελείται στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε ο δούκας του Σάσεξ, δέχθηκε ερώτηση για τον θείο του, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν.

Πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, δημοσιογράφος του Channel 4 αναφέρθηκε στην τρέχουσα κατάσταση με την οικογένεια του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη σύλληψη του Άντριου στο πλαίσιο των ερευνών για τη σύνδεσή του με την υπόθεση Έπσταϊν.

Ο δημοσιογράφος είπε: «Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να μιλήσετε για την οικογένειά σας, τον θείο σας, τις εξελίξεις στο Λονδίνο, επειδή είστε εδώ και δεν θέλετε να αποσπάσετε την προσοχή από το έργο που κάνετε στον ΠΟΥ και στη Γάζα.

Πρώτον, γιατί είστε εδώ στην Ιορδανία; Γιατί είναι τόσο σημαντικό για εσάς;»

Ο Χάρι δεν απάντησε στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, επιλέγοντας να το αγνοήσει πλήρως και να επικεντρωθεί στο έργο της αποστολής του στην Ιορδανία.

Με πληροφορίες από People, GBnews

Διεθνή

Tags

0

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΝΤΡΙΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΑΡΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ

Διεθνή / Τι ακολουθεί για τον Άντριου μετά τη σύλληψή του και πού βρίσκεται η Σάρα Φέργκιουσον;

Bιογράφος της βασιλικής οικογένειας τονίζει ότι η «κηλίδα» των πράξεων του Άντριου επηρεάζει και υπονομεύει συνολικά τη μοναρχία, κάτι πρωτοφανές για τη σύγχρονη εποχή
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΑΚΡΟΝ ΓΑΛΛΙΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / Γαλλία: Ο Μακρόν ζητά την άμεση σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την εθνική, εδαφική ασφάλεια και για την ασφάλεια των συμπατριωτών μας στη Μέση Ανατολή», τόνισε, μεταξύ άλλων
THE LIFO TEAM
Το Ιράν υπόσχεται «συντριπτική απάντηση» σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Διεθνή / Το Ιράν υπόσχεται «συντριπτική απάντηση» σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση, φοβούμενη ότι η ένταση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα κράτη της περιοχής, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση φαίνεται να παραμένουν εύθραυστες
THE LIFO TEAM
Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ήρθε η ώρα ο λαός του Ιράν να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας

Διεθνή / Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ήρθε η ώρα ο λαός του Ιράν να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας

«Αυτό το φονικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν πρέπει να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επέτρεπαν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα» ξεκαθάρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο πρώτο μήνυμά του μετά την επιχείρηση «βρυχηθμός του λιονταριού» στο Ιράν
THE LIFO TEAM
 
 