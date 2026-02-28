ΔΙΕΘΝΗ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Διεθνή

Ο Τραμπ πιστεύει πως ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε δηλώσεις στα αμερικανικά ΜΜΕ, λίγη ώρα μετά τις ισραηλινές αναφορές πως ο Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός

The LiFO team
The LiFO team
Φωτογραφία: EPA
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε μια σειρά από δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη στο NBC είπε ότι οι πληροφορίες που θέλουν τον Αλί Χαμενεΐ νεκρό «πιστεύουμε ότι είναι σωστές», προσθέτοντας ότι «οι περισσότεροι που παίρνουν τις αποφάσεις στο Ιράν έχουν φύγει».

Σε τηλεφωνική συνέντευξη με το ABC δήλωσε επίσης ότι πολλά από τα ηγετικά στελέχη έχουν σκοτωθεί και ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν σημαντικά κορυφαία πρόσωπα στο Ιράν, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Τεχεράνη.

«Έχω μια πολύ καλή ιδέα» για τον επόμενο ηγέτη του Ιράν

Όταν ρωτήθηκε ποιος θα αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ, απάντησε με χιούμορ αλλά και σαφή υπαινιγμό ότι «κάποια στιγμή θα με καλέσουν να τους πω ποιον θα ήθελα…» προσθέτοντας ότι «έχει μια πολύ καλή ιδέα» για τον επόμενο ηγέτη του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η σύγκρουση μπορεί να κρατήσει μεγάλο διάστημα ή να λήξει σε δύο - τρεις ημέρες, ανάλογα με τις κινήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο για διπλωματική λύση.

Σύμφωνα με πλήρες κείμενο δηλώσεών του, η στρατιωτική επιχείρηση στοχεύει στην καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, στην αποδυνάμωση του ιρανικού ναυτικού και στην πρόληψη απόκτησης πυρηνικών όπλων, καθώς και στην εξουδετέρωση ιρανικών οργανώσεων που θεωρούνται απειλή για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Παράλληλα, κάλεσε τις ιρανικές δυνάμεις να αμφισβητήσουν την ηγεσία τους ή να παραδοθούν. Απευθυνόμενος στους Ιρανούς πολίτες, τους προέτρεψε να παραμείνουν ασφαλείς κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών αλλά και να προσπαθήσουν να ανατρέψουν το καθεστώς όταν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ολοκληρωθούν.

Με πληροφορίες από Guardian

