Πώς «βλέπουν» οι Ευρωπαίοι τον Τραμπ;

Η ετήσια έρευνα της Gallup International αποτυπώνει κυρίως αρνητική στάση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με ορισμένες όμως εξαιρέσεις στη νοτιοανατολική και ανατολική Ευρώπη.

Ο χάρτης παρουσιάζει καθαρό ισοζύγιο γνώμης, δηλαδή θετικές μείον αρνητικές αξιολογήσεις.

Στη Βόρεια Ευρώπη η απόσταση είναι μεγάλη. Η Δανία εμφανίζει -84, η Σουηδία -80 και η Νορβηγία -79, ενδείξεις σταθερής αποδοκιμασίας. Σε αυτό το περιβάλλον, η εικόνα του Τραμπ συνδέεται συχνά με σκληρή, συναλλακτική διπλωματία και με αβεβαιότητα για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριζόταν σχέσεις συμμαχιών. Στη Δανία ειδικά, η δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη Γροιλανδία προσθέτει βάρος στην ήδη αρνητική αξιολόγηση.

Αρνητική είναι η εικόνα και στη Δυτική Ευρώπη. Η Γερμανία βρίσκεται στο -72, ενώ Ολλανδία και Βέλγιο καταγράφουν -67 και -66 αντίστοιχα. Στην Ισπανία ο δείκτης είναι -51 και στη Γαλλία -47. Σε αρκετές χώρες της δυτικής ζώνης, η αποδοκιμασία συνδέεται όχι μόνο με το πολιτικό ύφος, αλλά και με ανησυχίες για πολιτικές που θα μπορούσαν να πιέσουν ευρωπαϊκές οικονομίες, από το εμπόριο έως την ευρύτερη διαχείριση της διατλαντικής σχέσης.

Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο δημοφιλής είναι στην Ελλάδα

Στη Νότια Ευρώπη το πρόσημο παραμένει αρνητικό, με την Ιταλία στο -48 και την Ελλάδα στο -29. Παρότι η Ρώμη έχει εμφανίσει πιο ανοιχτούς διαύλους με τον Τραμπ σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τα στοιχεία της Gallup δεν δείχνουν αντιστροφή της γενικής εικόνας στην ιταλική κοινή γνώμη.

Η βασική διαφοροποίηση εντοπίζεται στα Βαλκάνια. Η Σερβία καταγράφει +44 και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη +27. Θετικό πρόσημο εμφανίζουν επίσης η Ρουμανία (+11) και η Μολδαβία (+10), ενώ η Βόρεια Μακεδονία κινείται οριακά θετικά με +2. Σε αυτή τη γεωγραφική ζώνη, η αξιολόγηση φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από την αντίληψη για τον ρόλο των ΗΠΑ ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας, παρά από τη συζήτηση που κυριαρχεί στη δυτική Ευρώπη για τον θεσμικό χαρακτήρα της αμερικανικής πολιτικής.

Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι η αρνητική εικόνα του Τραμπ είναι κυρίαρχη στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι ομοιόμορφη. Εκεί όπου η σχέση με τις ΗΠΑ συζητείται κυρίως ως ζήτημα εγγυήσεων ασφάλειας, οι απόψεις εμφανίζονται πιο ανεκτικές ή και θετικές, σε αντίθεση με τις δυτικές και βόρειες χώρες όπου υπερισχύει η δυσπιστία.