Ιρανικά πλήγματα στο Ντουμπάι: Έκρηξη δίπλα στο Burj Khalifa

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στο τεχνητό νησί «Palm Island» όπου προκλήθηκε πυρκαγιά τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους

The LiFO team
Φωτογραφίες: X
Εκρήξεις από ιρανικό drone και βαλλιστικούς πυραύλους σημειώθηκαν νωρίτερα στο Ντουμπάι, εν μέσω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Oι αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν ότι πυρκαγιά στο διάσημο τεχνητό νησί «Palm Island» προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων.

Δύο μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν μια έκρηξη και έπειτα είδαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από ένα ξενοδοχείο στο νησί και άκουσε ασθενοφόρα να κατευθύνονται στο σημείο.

Το γραφείο μέσων ενημέρωσης του Ντουμπάι επιβεβαίωσε αργότερα ένα «περιστατικό» μέσα σε κτίριο μιας συνοικίας του νησιού, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά και τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του Ντουμπάι διευκρίνισαν ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. "Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε θεραπευτήρια", πρόσθεσαν.

Λίγο μετά σημειώθηκε ακόμη μία έκρηξη δίπλα στο Burj Khalifa, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Οι ιρανικές αρχές επιβεβαίωσαν την επίθεση, η οποία έγινε, όπως δήλωσαν, μέσω βαλλιστικού πυραύλου.

