Τραμπ: «Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την είδηση θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social

The LiFO team
Φωτογραφία: EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι ο Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, αυτό αποτελεί δικαιοσύνη όχι μόνο για τον ιρανικό λαό, αλλά και για Αμερικανούς και ανθρώπους από πολλές χώρες που, όπως ισχυρίζεται, υπέφεραν από τις πράξεις του Χαμενεΐ και της «αιμοδιψούς συμμορίας» του.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι ο Χαμενεΐ δεν μπόρεσε να αποφύγει τα αμερικανικά συστήματα πληροφοριών και παρακολούθησης υψηλής τεχνολογίας και ότι, με τη συνεργασία του Ισραήλ, ούτε αυτός ούτε άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του μπόρεσαν να αντιδράσουν.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του και ανέφερε ότι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, των στρατιωτικών δυνάμεων και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας φαίνεται να μην θέλουν πλέον να πολεμήσουν, ζητώντας ασυλία από τις ΗΠΑ.

Τόνισε ότι «τώρα μπορούν να έχουν ασυλία, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν μόνο θάνατο» και ελπίζει ότι οι IRGC και οι αστυνομικές δυνάμεις θα συνεργαστούν ειρηνικά με τους Ιρανούς πατριώτες για να επαναφέρουν τη χώρα στην «μεγαλοσύνη που της αξίζει».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η χώρα και οι υποδομές της έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μέσα σε μία μόνο μέρα, αλλά οι εντατικοί και στοχευμένοι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα ή όσο χρειαστεί, με στόχο την «ειρήνη σε όλη τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο».

