Μικρόβια στο σπίτι: 10 αντικείμενα καθημερινής χρήσης με μεγάλο φορτίο

Τα περισσότερα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε μέσα στο σπίτι δεν είναι ποτέ πραγματικά απαλλαγμένα από μικρόβια.

Τα αγγίζουμε καθημερινά, τα μεταφέρουμε από χώρο σε χώρο, τα αφήνουμε σε υγρό περιβάλλον ή τα χρησιμοποιούμε ενώ τα χέρια μας δεν είναι απολύτως πλυμένα.

Κι όμως, σε αντίθεση με τη λεκάνη της τουαλέτας – που συχνά λειτουργεί ως μέτρο σύγκρισης για το «πόσο βρόμικο» είναι κάτι – πολλά από αυτά τα αντικείμενα σπάνια καθαρίζονται με σαπούνι ή απολυμαντικό.

Οι πιο επιβαρυμένες επιφάνειες δεν βρίσκονται απαραίτητα στα «προφανή» σημεία, αλλά σε αντικείμενα που χρησιμοποιούμε δεκάδες φορές την ημέρα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Τα αγγίζουμε πριν και μετά το φαγητό, τα μεταφέρουμε από δωμάτιο σε δωμάτιο, τα αφήνουμε σε υγρούς χώρους ή τα μοιραζόμαστε με άλλους.

Ακολουθούν 10 από τα αντικείμενα με τα περισσότερα μικρόβια στο σπίτι:

1. Οι βρύσες

Μετά την τουαλέτα ή κάθε φορά που τα χέρια είναι βρόμικα, αγγίζουμε τη βρύση πριν τα πλύνουμε. «Αν δεν έχετε εκείνες τις μακριές λαβές αγκώνα όπως στα νοσοκομεία, τότε οι βρύσες γεμίζουν μικρόβια και αυξάνεται ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης», επισημαίνουν ειδικοί στον Guardian.

Καθαρίζετε τακτικά τις βρύσες σε μπάνιο και κουζίνα. Αν έχετε χειριστεί ωμό κρέας, ανοίξτε τη βρύση πριν ξεκινήσετε το πλύσιμο των χεριών. Εναλλακτικά, απολυμάνετε τη βρύση μετά.

2. Σφουγγάρια κουζίνας

«Απορώ που δεν εξελίσσονται νέες μορφές ζωής μέσα στα σφουγγάρια», λέει ο Chuck Gerba, καθηγητής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Είναι ιδανικό περιβάλλον για μικρόβια: υγρά, με μεγάλη εσωτερική επιφάνεια και γεμάτα υπολείμματα τροφών.

Μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να περιέχουν βακτήρια όπως Salmonella ή Campylobacter, που προκαλούν σοβαρή τροφική δηλητηρίαση. Μπορείτε να τα καθαρίσετε στον φούρνο μικροκυμάτων (καλά βρεγμένα, με λίγο υγρό πιάτων, για 1 λεπτό), αλλά όχι συχνά, καθώς ενδέχεται να επιβιώσουν πιο ανθεκτικά μικρόβια. Ιδανικά, αντικαταστήστε τα τακτικά.

3. Επιφάνειες κοπής

Συχνά παραμελημένες. Οι χαρακιές συγκρατούν βακτήρια, ειδικά αν χρησιμοποιούνται για ωμό κρέας και στη συνέχεια για σαλάτα. Το πλυντήριο πιάτων ή το σχολαστικό τρίψιμο με ζεστό νερό και απορρυπαντικό είναι απαραίτητα.

4. Οδοντόβουρτσες

Μπορεί να «φιλοξενούν» έως και 10 εκατ. βακτήρια, κυρίως από τη στοματική χλωρίδα. Ξεπλένετέ τες καθημερινά με πολύ ζεστό νερό για λίγα δευτερόλεπτα και αλλάζετέ τες περίπου μία φορά τον μήνα. Προσοχή και στη θήκη τους, όπου συσσωρεύονται μικρόβια.

5. Βούρτσες μαλλιών

Συσσωρεύουν μύκητες και βακτήρια και, αν δεν καθαρίζονται, μπορεί να τα μεταφέρουν στο τριχωτό της κεφαλής, προκαλώντας πιτυρίδα ή λοιμώξεις. Συνιστάται καθαρισμός μία φορά τον μήνα.

6. Παγούρια νερού

Υγρά, σκοτεινά και συχνά γεμάτα υπολείμματα. Μελέτες έχουν εντοπίσει κολοβακτηρίδια στο 20% των δειγμάτων, ενώ ο μέσος αριθμός βακτηρίων ήταν έως και 40.000 φορές μεγαλύτερος από εκείνον που εντοπίζεται σε κάθισμα τουαλέτας. Πρέπει να πλένονται με ζεστό νερό και υγρό πιάτων, με σχολαστικό καθάρισμα σε καπάκια και στόμια.

7. Λουράκια ρολογιών

Έρευνα του 2023 εντόπισε σταφυλόκοκκους, ψευδομονάδες και εντερικά βακτήρια (συμπεριλαμβανομένης της E. coli) στο 60% των λουριών. Τα υφασμάτινα και τα λαστιχένια παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

8. Ακουστικά

Αγγίζονται συχνά και τοποθετούνται σε ζεστό, υγρό περιβάλλον, όπως το αυτί. Μελέτη σε 50 ακουστικά εντόπισε μύκητες και βακτήρια, μεταξύ αυτών και E. coli.

9 Μπαχαρικά και αλατοπίπερα

Έρευνα του 2023 έδειξε ότι τα βαζάκια μπαχαρικών ήταν από «τα πιο συχνά μολυσμένα αντικείμενα μετά τον χειρισμό ωμού κρέατος».

10. Ηλεκτρικές σκούπες

Σε δείγματα περιεχομένου βρέθηκε Salmonella στο 10% των περιπτώσεων. Καλό είναι να αδειάζονται σε εξωτερικό χώρο, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά μικροβίων μέσα στο σπίτι.

Με πληροφορίες από The Guardian