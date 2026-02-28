Ο Χαμενεΐ θα απευθύνει διάγγελμα «εντός ολίγου», μεταδίδουν τα ιρανικά ΜΜΕ

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα απευθύνει διάγγελμα εντός ολίγου, όπως μεταδίδει το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Alam.

Νωρίτερα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την πληροφορία πως ο Χαμενεΐ ενδεχομένως να έχει σκοτωθεί σε ισραηλινό πλήγμα, κάτι που ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών διέψευσε μιλώντας ζωντανά στο NBC News.

Συγκεκριμένα, ο Αμπάς Αραγτσί είπε πως «απ' όσο γνωρίζω είναι ζωντανός» καθώς και οι περισσότεροι ανώτατοι αξιωματούχοι επέζησαν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα

NBC desperately attempts to help Iran by broadcasting an interview with Iranian Foreign Minister Araghchi saying “as far as I know” Khamenei and Pazeshkian are alive.



Everything is fine. 🔥🤦🏼‍♀️🙄pic.twitter.com/rw0488jXMu — JKash 🍊MAGA Queen (@JKash000) February 28, 2026

Την είδηση για τον θάνατο του Αλί Χαμενεϊ μετέδωσε το ισραηλινό κανάλι Channel 12 επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Reuters: Νεκρός ο Ιρανός υπουργός Άμυνας και ο διοικητής των «Φρουρών της Επανάστασης»

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν Αμίρ Ναζιρζαντέχ και ο διοικητής των «Φρουρών της Επανάστασης» Μοχαμάντ Πακπούρ, φέρεται να έχουν σκοτωθεί κατά τις ισραηλινές επιθέσεις, δήλωσαν πηγές που γνωρίζουν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Reuters.

Πηγή που ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις του στρατού δήλωσε νωρίτερα ότι το Ισραήλ πιστεύει πως κατά τις επιθέσεις σκοτώθηκαν αρκετοί υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι.

