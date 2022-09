Milli Vanilli: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες για τη νέα βιογραφική ταινία «Girl You Know It’s True»

Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες από την επερχόμενη βιογραφική ταινία με θέμα τους Milli Vanilli «Girl You Know It’s True».

Σε σκηνοθεσία του Simon Verhoeven, το Girl You Know It's True ακολουθεί την ιστορία του ντουέτου Fabrice Morvan και Rob Pilatus που, αφού έκαναν διεθνή επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως Milli Vanilli, ενεπλάκησαν σε ένα σκάνδαλο όταν ανακαλύφθηκε ότι δεν τραγουδούσαν αυτοί στην πραγματικότητα.

Οι Tijan Njie και Elan Ben Ali πρόκειται να υποδυθούν τον Pilatus και τον Morvan αντίστοιχα στη ταινία, ενώ ο Matthias Schweighöfer θα υποδυθεί τον Γερμανό μουσικό παραγωγό Frank Farian.

Οι Quirin Berg και ο Max Wiedemann υπηρετούν ως εκτελεστικοί παραγωγοί στο έργο.

Η ταινία φέρει το όνομά της από το ντεμπούτο άλμπουμ του γκρουπ το 1989, το οποίο τους οδήγησε σε ένα Grammy για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη το 1990. Μετά το σκάνδαλο του lip-sync, η ακαδημία ανακάλεσε το βραβείο την ίδια χρονιά.

Το συγκρότημα σχεδίαζε να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ για να κάνει το comeback με τίτλο Back And In Attack, αλλά η κυκλοφορία του ακυρώθηκε μετά τον θάνατο του Pilatus τον Απρίλιο του 1998.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε νεκρός σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κοντά στη Φρανκφούρτη μετά από υπερβολική δόση αλκοόλ και συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Μιλώντας στην εκπομπή της Oprah Winfrey «Where Are They Now» το 2013, ο Morvan είπε ότι «Το να χάσεις τα πάντα σε δημόσια θέα είναι σκληρό. Δεν ξέρεις πού να στραφείς γιατί δεν υπάρχει κανένας γύρω σου, μένεις μόνος. Ήμασταν διάσημοι και τώρα είμαστε διαβόητοι».

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στο Μόναχο, το Βερολίνο, το Κέιπ Τάουν και το Λος Άντζελες, ενώ η παραγωγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο. Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Με πληροφορίες του NME