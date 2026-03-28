Μεξικό: Οργή με ΑΙ βίντεο της πρεσβείας των ΗΠΑ που προωθεί την «αυτο-απέλαση»

Οργή έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη από την αμερικανική πρεσβεία στο Μεξικό, το οποίο ενθαρρύνει τους μετανάστες να «αυτοαπελαθούν».

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα στους επίσημους λογαριασμούς της πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απεικονίζει μια ομάδα ανδρών που φορούν μαύρα καπέλα και έχουν τατουάζ, οι οποίοι ερμηνεύουν ένα είδος παραδοσιακής μεξικάνικης μπαλάντας γνωστό ως «corrido».

«Το corrido ηχεί δυνατά στην πατρίδα σου, επέστρεψε στις ρίζες σου», τραγουδά ο ερμηνευτής που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη. «Δεν χρειάζεται να πας μακριά για να προχωρήσεις. Άκου τι λες: η δύναμη του Μεξικού βρίσκεται μέσα σου».

Η ανάρτηση της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Μεξικό που προκάλεσε οργή

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέχει επίσης έναν σύνδεσμο προς το CBP Home, έναν ιστότοπο που βοηθά τους μετανάστες στις ΗΠΑ να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Το βίντεο έγινε πρωτοσέλιδο σε όλα τα μεξικάνικα μέσα ενημέρωσης και δέχτηκε κατακραυγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

El corrido suena fuerte en tu tierra. Regresa a tus raíces con #CBPHome: https://t.co/hZZTihzv5m

Vivir o migrar a EE.UU. de forma ilegal es un delito. #NiLoIntentes #PowerMexicano - Video Generado con IA pic.twitter.com/xweaonyKHK — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) March 25, 2026

«Τι αξιολύπητη διαφήμιση», σχολίασε ένας χρήστης του X.

«Οι συνταξιούχοι και οι ψηφιακοί νομάδες σας μπορούν να ξοδεύουν τα χρήματά τους στη χώρα καταγωγής τους», ανέφερε ένας χρήστης στο Instagram, αναφερόμενος στον μεγάλο αριθμό Αμερικανών πολιτών που διαμένουν στο Μεξικό. «Ένα ρατσιστικό μήνυμα του τύπου 'γυρίστε στη χώρα σας' με ωραία λόγια», πρόσθεσε ένας άλλος.

Ο Κάρλος Εδουάρδο Εσπίνα, ένας Ουρουγουανός-Αμερικανός influencer με 14,3 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, δημοσίευσε ένα βίντεο με την αντίδρασή του στο βίντεο της πρεσβείας. «Πόσο γελοίο», είπε ο Εσπίνα στο βίντεο, το οποίο έχει προβληθεί 70.000 φορές. «Αυτή η κυβέρνηση είναι πραγματικά γεμάτη τρελούς».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα βίντεο των αμερικανικών αρχών που απευθύνεται σε μετανάστες προκαλεί αντιδράσεις.

Οι προκλητικές δημοσιεύσεις της αμερικανικής κυβέρνησης

Πέρυσι, η τότε υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ, κυκλοφόρησε μια σειρά διαφημιστικών βίντεο που προέτρεπαν τους μετανάστες να αυτοαπελαθούν ή να μείνουν στη χώρα τους. Τα διαφημιστικά βίντεο προβλήθηκαν στην μεξικανική τηλεόραση.

«Αν σκέφτεστε να εισέλθετε παράνομα στις ΗΠΑ, μην το σκεφτείτε καν», είπε σε ένα τηλεοπτικό σποτ. «Θα σας πιάσουν, θα σας απελάσουν και δεν θα επιστρέψετε ποτέ».

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, χαρακτήρισε τα βίντεο «προκατειλημμένα». Αργότερα δήλωσε ότι θα ζητήσει από το Κογκρέσο του Μεξικού να ψηφίσει νόμο που θα απαγορεύει την προβολή τέτοιων διαφημίσεων στη χώρα.

«Θα αλλάξουμε τον νόμο για να απαγορεύσουμε σε ξένες κυβερνήσεις να διεξάγουν πολιτική και ιδεολογική προπαγάνδα στη χώρα μας», δήλωσε η Σέινμπαουμ σε συνέντευξη Τύπου.

Με πληροφορίες από Guardian

