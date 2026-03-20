ΗΠΑ: Μεξικανός έφηβος πέθανε ενώ βρισκόταν υπό την επιτήρηση της ICE

Ένας 19χρονος Μεξικανός έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE), όπως επιβεβαίωσε η ίδια η υπηρεσία.

Ο Royer Perez-Jimenez βρέθηκε «αναίσθητος και χωρίς να ανταποκρίνεται» τη Δευτέρα στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Glades στη Φλόριντα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ICE.

«Πέθανε, όπως φαίνεται, από αυτοκτονία. Ωστόσο, η επίσημη αιτία του θανάτου του εξακολουθεί να διερευνάται», προσθέτει η δήλωση.

Ο νεότερος κρατούμενος που πέθανε όσο ήταν υπό κράτηση της ICE

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Perez-Jimenez είναι ο νεότερος κρατούμενος που πέθανε υπό την επιτήρηση της ICE από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε στην εξουσία και ξεκίνησε μια εθνική εκστρατεία καταστολής της μετανάστευσης.

Ο Perez-Jimenez βρέθηκε στο κελί του στις 02:34 (07:34 GMT) της 16ης Μαρτίου, σύμφωνα με την ICE, η οποία πρόσθεσε ότι το προσωπικό της φυλακής ξεκίνησε «αμέσως» ενέργειες για τη διάσωση της ζωής του.

Η δήλωση αναφέρει ότι συνελήφθη τον Ιανουάριο και κατηγορήθηκε για απάτη λόγω πλαστοπροσωπίας και για το πλημμέλημα της αντίστασης κατά δημόσιου λειτουργού. Οι αρχές αναφέρουν ότι είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ σε άγνωστη ημερομηνία.

Όταν εισήχθη στη φυλακή, «αρνήθηκε οποιαδήποτε προβλήματα ή ανησυχίες σχετικά με τη συμπεριφορά του και απάντησε «όχι» σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου για τον έλεγχο αυτοκτονίας», αναφέρει η ICE.

«Απαράδεκτο» χαρακτήρισε τον θάνατο η μεξικάνικη κυβέρνηση

Η μεξικανική κυβέρνηση ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατο του Perez-Jimenez και τον χαρακτήρισε «απαράδεκτο».

«Η κυβέρνηση του Μεξικού επαναλαμβάνει ότι αυτοί οι θάνατοι είναι απαράδεκτοι και καλεί για άλλη μια φορά τις αρχές μετανάστευσης να διεξαγάγουν άμεση και διεξοδική έρευνα για να διασαφηνιστούν οι περιστάσεις που οδήγησαν σε αυτόν τον θάνατο, να προσδιοριστεί η ευθύνη και να θεσπιστούν αποτελεσματικές εγγυήσεις για τη μη επανάληψή του», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Detention Watch Network, μια ομάδα που αντιτίθεται στην κράτηση μεταναστών, τόνισε ότι έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 42 θάνατοι μεταναστών υπό κράτηση από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025.

Οι επιδρομές των αρχών μετανάστευσης έχουν επίσης οδηγήσει σε πολλαπλούς θανάτους μεταναστών, καθώς και δύο Αμερικανών πολιτών που πυροβολήθηκαν από πράκτορες στη Μινεσότα.

Με πληροφορίες από BBC