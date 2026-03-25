ΗΠΑ: Αντιδράσεις μετά από βίντεο που δείχνουν πράκτορες της ICE να συλλαμβάνουν μητέρα που κλαίει

Αντιδράσεις προκαλεί η σύλληψη- από πράκτορες της ICE (της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ)- γυναίκας που φαίνεται να κλαίει στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο την Κυριακή.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι στην Καλιφόρνια καταδίκασαν το περιστατικό αφότου σχετικά βίντεο ήρθαν στη δημοσιότητα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν χθες Δευτέρα από τοπικό δίκτυο, το οποίο συνεργάζεται με το NBC, δείχνει τη γυναίκα να κλαίει και να φωνάζει καθώς οι πράκτορες της ICE προσπαθούν να την ακινητοποιήσουν στο έδαφος και να της περάσουν χειροπέδες. Σε ένα βίντεο διακρίνεται η ανήλικη κόρη της επίσης, να κλαίει.

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στο περιστατικό, ούτε είχαν ενημερωθεί από πριν και το χαρακτήρισαν «μεμονωμένο».

Οι λειτουργίες του αεροδρομίου συνεχίστηκαν χωρίς προβλήματα και δεν υπήρξαν επιπτώσεις για τις πτήσεις ή για τις διαδικασίες επιβίβασης των επιβατών εξαιτίας του περιστατικού, όπως ανακοινώθηκε.

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο επίσης, εξέδωσε ανακοίνωση σημειώνοντας ότι δεν συμμετείχε στο περιστατικό.

ΗΠΑ: «Τρόμος και χάος» από τη σύλληψη που έκαναν πράκτορες της ICE

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της πολιτείας Σκοτ Γουάινερ δήλωσε ότι το περιστατικό δείχνει ότι τέτοιες ενέργειες από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς προκαλούν «τρόμο και χάος».

Ο δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο Ντάνιελ Λιούρι, επίσης Δημοκρατικός, χαρακτήρισε «ανησυχητικό» το περιστατικό.

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE, έγραψε στο Χ ότι το βίντεο απεικονίζει τη σύλληψη ατόμων που βρίσκονταν στις ΗΠΑ παράνομα.

«Αξιωματικοί της ICE συνέλαβαν την Αντζελίνα Λόπεζ-Χιμένεζ και την Γουέντι Γκοντίνεζ-Λόπεζ στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο», αναφέρει στο Χ το υπουργείο προσθέτοντας ότι η οικογένεια είχε λάβει από το 2019 εντολή απομάκρυνσης για επιστροφή στη Γουατεμάλα, η οποία εκκρεμούσε.

Η Δημοκρατική βουλευτής Ντόρις Ματσούι δήλωσε ότι η γυναίκα που συνελήφθη από άνδρες της ICE ζει στο Σακραμέντο και την περιέγραψε ως «μια γειτόνισσά μας και μέλος της κοινότητάς μας».

Additional raw footage from new angle. 👇



This woman is U.S. citizen traveling with her young daughter—according to witness who filmed video.



She could not prove her citizenship to satisfaction of the agents—and was violently taken into ICE custody.



San Francisco Airport pic.twitter.com/d1WXpZwIm3 — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) March 23, 2026

Η αντιμεταναστευτική καταστολή από πράκτορες της ICE που έχει διατάξει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταδικαστεί ευρέως από υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση παραβιάζει τη νόμιμη διαδικασία και τα δικαιώματα ελεύθερου λόγου και έχει δημιουργήσει ένα ανασφαλές περιβάλλον, κυρίως για τις εθνοτικές μειονότητες.

Ο ίδιος ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ενέργειές του στοχεύουν να βελτιώσουν την ασφάλεια στο εσωτερικό της χώρας και να μειώσουν την παράνομη μετανάστευση.

