Μεξικό: Ερευνούσαν για αγνοούμενους τουρίστες και βρήκαν τρία πτώματα

Την ώρα που αναζητούνται τρείς τουρίστες στο βορειοδυτικό Μεξικό, στην παραλία Λα Μποκάνα, το FBI ανακοίνωσε πως στην περιοχή κατά τη διάρκεια των ερευνών βρήκαν τρία πτώματα.

Οι τρεις τουρίστες που αναζητούνται είναι σέρφερ, δυο Αυστραλοί και ένας Αμερικανός. Η εξαφάνισή τους δηλώθηκε πριν λίγες ημέρες. Οι Κόλουμ και Τζέικ Ρόμπινσον, αδέλφια από την Αυστραλία και ο Τζακ Κάρτερ Ρόουντ, υπήκοος των ΗΠΑ, αγνοούνται από την 29η Απριλίου και σύμφωνα με την πολιτειακή εισαγγελία εθεάθηκαν για τελευταία φορά στις 27 Απριλίου. Έκαναν διακοπές στον δήμο Ενσενάδα περίπου 45 χιλιόμετρα από το Σάντο Τομάς, όχι μακριά από τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

