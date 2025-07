Μεξικό: Δήμαρχος «παντρεύτηκε» θηλυκό αλιγάτορα σε παραδοσιακή τελετή - Τι συμβολίζει ο «γάμος»

Έναν αλιγάτορα παντρεύτηκε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Σαν Πέδρο Ουαμελούλα, στο νότιο Μεξικό, Ντανιέλ Γκουτιέρες.

Πρόκειται τη Μιγκελάνα Εστέλα δεν Μαρ Σαβαλέτα Ραμίρες, έναν θηλυκό αλιγάτορα που ανήκει στο είδος καϊμάν. Ο «γάμος» είναι μια παράδοση 230 ετών και συμβολίζει την ένωση των δύο ιθαγενών πολιτισμών της Οαχάκα, του Τσοντάλ και του Ουάβε. Πιστεύεται ότι φέρνει ευημερία στην τοπική κοινότητα.

Ο δήμαρχος Ντανιέλ Γκουτιέρες συμμετείχε στη συμβολική τελετή που διεξάγεται κάθε χρόνο και είπε το «ναι». Στο πλαίσιο του «γάμου» της οι κάτοικοι φόρεσαν στη Μιγκελάνα Εστέλα ένα λευκό νυφικό και την οδήγησαν να επισκεφθεί πολλά σπίτια της πόλης, συνοδεία χορευτικής μουσικής.

