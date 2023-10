Μετά τη Σάσα, ο φακός «έπιασε» και τη Μαλία Ομπάμα να καπνίζει

Μετά τη Σάσα και η αδελφή της, Μαλία Ομπάμα εθεάθη να καπνίζει.

Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τη Μαλία Ομπάμα να καπνίζει έξω από κατάστημα στο Λος Άντζελες, την Τετάρτη.

Η 25χρονη κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ κάπνιζε ενώ μιλούσε με φίλη της και στεκόταν δίπλα σε αυτοκίνητο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν φωτογραφίες της Μαλία Ομπάμα που τη δείχνουν να καπνίζει σε δημόσιο χώρο. Η απόφοιτος του Χάρβαρντ είχε φωτογραφηθεί με τσιγάρο στο χέρι στο φεστιβάλ Lollapalooza το 2016.

Malia Obama takes smoke break in LA weeks after sister Sasha was also spotted smoking cigarette https://t.co/fCLuICcQC3 pic.twitter.com/oL8dcFojFj