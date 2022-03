Meta: Δεν μπορείτε να απειλείτε ότι θα σκοτώσετε τον Πούτιν στο Facebook

Η Meta ξεκαθάρισε τη Δευτέρα πως δεν επιτρέπεται στους χρήστες του Facebook να κάνουν αναρτήσεις υπέρ της δολοφονίας του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ή άλλων ηγετών.

Η Meta διευκρίνισε ότι η αναφορά για προσωρινή χαλάρωση της πολιτικής για τη ρητορική μίσους, αφορούσε αποκλειστικά την έγκριση αναρτήσεων από χρήστες στην Ουκρανία για τις δυνάμεις επίθεσης της Ρωσίας, και «μόνο στο πλαίσιο της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία».

Η διευκρίνιση έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Reuters ανέφερε για πρώτη φορά ότι η Meta είχε αλλάξει τις οδηγίες για την πολιτική της σχετικά με τη ρητορική μίσους στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Πολωνία, ώστε να επιτρέπει τέτοιες απειλές κατά του Πούτιν και του συμμάχου του, προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο λόγω της εισβολής που συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα.

Το Reuters ανέφερε ακόμα την Πέμπτη ότι το Facebook επέτρεπε προτροπές σε βία κατά των Ρώσων στρατιωτών σε αυτές τις τρεις χώρες καθώς και σε άλλα κράτη στην Ανατολική Ευρώπη, τη Βαλτική και τη Δυτική Ασία.

Η διευκρίνιση έρχεται αφότου η Ρωσία ξεκίνησε ποινική έρευνα για τη Meta την Παρασκευή, λόγω της αλλαγής της πολιτικής της για τη ρητορική μίσους και αφότου η χώρα περιόρισε την πρόσβαση των χρηστών στο Instagram. Η Ρωσία μπλόκαρε το Facebook με αφορμή την εισβολή, «απαντώντας» στους περιορισμούς που είχε θέσει η πλατφόρμα στα κρατικά ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης

Σε μια εσωτερική ανάρτηση την Κυριακή, ο πρόεδρος της Meta για τις Διεθνείς Σχέσεις, Nick Clegg έγραψε ότι η εταιρεία περιορίζει τώρα το πλαίσιο, για να καταστήσει σαφές στις οδηγίες ότι δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως επιδοκιμασία της βίας κατά των Ρώσων «γενικά».

«Επίσης δεν επιτρέπουμε προτροπές για τη δολοφονία των ηγετών κρατών», είχε γράψει ο Clegg στην ανάρτηση, σύμφωνα με το CNBC.

