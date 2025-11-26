Μεγάλη φωτιά στο Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι - Live εικόνα

Ο απολογισμός από την εκτεταμένη φωτιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ έχει φτάσει τους 36 νεκρούς, ενώ 279 κάτοικοι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο κυβερνήτης Τζον Λι.

Ο Λι ανέφερε ότι 29 τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι, με επτά σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά έχει πλέον «τεθεί υπό έλεγχο», ωστόσο τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να επιχειρούν σε εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες, λόγω της θερμοκρασίας και των καπνών που παραμένουν στο εσωτερικό των κτιρίων.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης στο συγκρότημα Wang Fuk Court, στην περιοχή Τάι Πο. Το συγκρότημα αποτελείται από οκτώ πύργους των 31 ορόφων, με περίπου 2.000 διαμερίσματα και συνολικά 4.800 κατοίκους.

Οι αρχές ενεργοποίησαν το επίπεδο συναγερμού «βαθμίδα 5», το υψηλότερο στη σχετική κλίμακα. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί σχεδόν 800 πυροσβέστες και 128 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ τμήματα κεντρικών οδικών αξόνων έχουν αποκλειστεί.

«Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες» – Ένας πυροσβέστης ανάμεσα στα θύματα

Ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας πυρόσβεσης, Ντέρεκ Άρμστρονγκ Τσαν, περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά επικίνδυνη: «Η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι πολύ υψηλή. Η πρόσβαση στους ορόφους είναι δύσκολη, τόσο για κατάσβεση όσο και για απεγκλωβισμούς». Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο 37χρονος πυροσβέστης Χο Γουάι-χο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα δείχνουν φλόγες να ξεπηδούν από πολλούς ορόφους και πυκνό καπνό να τυλίγει τους πύργους, ενώ κάτοικοι παρακολουθούσαν από τους δρόμους σε κατάσταση σοκ. Μια κάτοικος που συστήθηκε ως So δήλωσε στο AFP: «Για την περιουσία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το μόνο που ελπίζουμε είναι να βρεθούν όλοι ζωντανοί».

Άλλος κάτοικος, ο 71χρονος Wong, κατέρρευσε σε κλάματα λέγοντας ότι η σύζυγός του παραμένει εγκλωβισμένη.

Χονγκ Κονγκ: Πρώτες ενδείξεις για την αφετηρία της φωτιάς

Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τις εξωτερικές σκαλωσιές με μπαμπού και τα προστατευτικά δίχτυα γύρω από ατα κτίρια, προτού εξαπλωθεί στο εσωτερικό. Η ακριβής αιτία παραμένει υπό διερεύνηση και έχει ήδη συσταθεί ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Η Ένωση για τα Δικαιώματα των Θυμάτων Εργατικών Ατυχημάτων εξέφρασε ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό περιστατικών πυρκαγιάς που σχετίζονται με σκαλωσιές, υπενθυμίζοντας αντίστοιχα συμβάντα τους τελευταίους μήνες.

Οι τοπικές αρχές άνοιξαν χώρους φιλοξενίας σε κοινοτικά κέντρα, ενώ παράλληλα, έχει δημιουργηθεί τηλεφωνική γραμμή για αναφορές αγνοουμένων.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό για την υποστήριξη των κατοίκων. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μέσω της κρατικής τηλεόρασης.

Προεκλογικές εκδηλώσεις ενόψει της ψηφοφορίας της 7ης Δεκεμβρίου, καθώς και άλλες δημόσιες δραστηριότητες, έχουν ακυρωθεί.

Με πληροφορίες από Guardian