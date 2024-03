Μεγάλη φωτιά σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου - Τα βίντεο με τις φλόγες

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε κτήριο της μητροπολιτικής αστυνομίας στο Λονδίνο.

Στο σημείο βρέθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς σχεδόν 200 πυροσβέστες. Το αστυνομικό τμήμα στο ανατολικό Λονδίνο Forest Gate έχει εκκενωθεί. Οι κάτοικοι της περιοχής λόγω του μεγέθους της φωτιάς παραμένουν με κλειστά παράθυρα και πόρτες προκειμένου να αποφύγουν τον καπνό.

Εικόνες και βίντεο από την μεγάλη φωτιά στον Λονδίνο έρχονται από χρήστες των social media. Η αιτία της πυρκαγιάς που ξέσπασε στον λονδρέζικο δήμο Newham, δεν είναι ακόμα γνωστή σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Scotland Yard και της πυροσβεστικής.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε στις 4.15 μ.μ, τοπική ώρα, κλήθηκαν 175 πυροσβέστες με 30 οχήματα. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει αναφορά για τραυματίες αλλά στο σημείο έχουν πάει και ασθενοφόρα.

🚨🇬🇧 London, UK



BREAKING: Forest Gate Police Station on fire.



Over 30 Fire engines on scene to tackle blaze. pic.twitter.com/9FktTYDUKU