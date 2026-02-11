Μεγάλη Βρετανία: Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση κέντρου πόλης λόγω δυνητικά επικίνδυνης ουσίας

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση του κέντρου μιας πόλης στη Μεγάλη Βρετανία μετά την ανακάλυψη μιας ουσίας που ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.

Ειδικότερα το μεσημέρι της Τετάρτης, γύρω στις 13:00 (τοπική ώρα), έφτασαν αναφορές ότι μια ενδεχομένως επικίνδυνη ουσία είχε βρεθεί μέσα σε επαγγελματικούς χώρους.

Μετά το περιστατικό, έχει τεθεί σε ισχύ περίμετρος ασφαλείας στο Baxter Gate στο Loughborough.

Το περιστατικό σε πόλη της Μεγάλης Βρετανίας

Οι εν λόγω εγκαταστάσεις, μαζί με άλλες κοντινές, έχουν εκκενωθεί προληπτικά, σύμφωνα με την αστυνομία του Leicestershire.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται στο περιστατικό, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και Διασωστικής Υπηρεσίας του Leicestershire και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του East Midlands.

Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

#Loughborough: Emergency services swarm town over 'hazardous substance'



A huge emergency service response has been seen, with locals urged to avoid the area.



🇬🇧 https://t.co/J8ZX0zrjQd | https://t.co/eeEoURqUcr 🇬🇧 pic.twitter.com/H4411FPbhU — United Brits (@UnitedBrits) February 11, 2026

«Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημέρωση όταν θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε», ανέφερε η αστυνομία του Leicestershire σε δήλωση την Τετάρτη. «Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή, μέχρι νεωτέρας».

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης της Kinch Bus του Loughborough και της Nottingham City Transport, οι διαδρομές των λεωφορείων έχουν αλλάξει λόγω του συμβάντος.

Breaking News



Multi-agency response to incident in Loughborough.



A cordon is currently in place in Baxter Gate in Loughborough.



The cordon has been put in place following a report made shortly after 1pm that a potentially hazardous substance had been located inside business… pic.twitter.com/rELldfQRPG — Leicester Media - LM News (@Leicestermedia) February 11, 2026

Οι εικόνες που κυκλοφορούν από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης, όπως αστυνομία, πυροσβεστική και ασθενοφόρα.

Η πυροσβεστική του Leicestershire συμβούλεψε, επίσης, το κοινό να αποφύγει την περιοχή, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα περιστατικό στο Baxter Gate στο Loughborough. Το κοινό πρέπει να αποφύγει την περιοχή και οι οδηγοί πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις».

Με πληροφορίες από Independent