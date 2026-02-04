Μεγάλη Βρετανία: Ένας νεκρός μετά την επίθεση σε campus πανεπιστημίου - Συνελήφθη 18χρονος

Η αστυνομία του Leicestershire απέκλεισε το ενδεχόμενο το περιστατικό στο πανεπιστημιακό campus De Montfort, στη Μεγάλη Βρετανία, να ήταν «μαζική επίθεση».

«Οι εικασίες δεν βοηθούν, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν επρόκειτο για μαζική επίθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν σύντομα στον ιστότοπό μας και στα κοινωνικά δίκτυα».

Τη ζωή του από την επίθεση έχασε ένας άνδρας.

Συνελήφθη ένας 18χρονος για το συμβάν στη Μεγάλη Βρετανία

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας 18χρονος άνδρας συνελήφθη μετά από την επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Πανεπιστήμιο De Montfort.

Η αστυνομία του Leicestershire επιβεβαίωσε σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στο X ότι διεξάγεται έρευνα για φόνο.

«Διεξάγεται έρευνα για φόνο μετά από τον τραυματισμό με μαχαίρι ενός άνδρα κοντά στο κέντρο της πόλης του Leicester», ανέφερε η αστυνομία.

A murder investigation is underway after a man is believed to have been stabbed close to Leicester city centre.

The incident happened around 5pm in Oxford Street.

An 18-year-old man has been arrested.https://t.co/w9Y9UeHbf0 pic.twitter.com/EQ8rpveqWX — Leicestershire Police (@leicspolice) February 4, 2026

«Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 5 μ.μ. στην Oxford Street. Ένας 18χρονος άνδρας συνελήφθη».

Ένας άνδρας περίπου 20 ετών πέθανε μετά από την επίθεση στο κέντρο της πόλης του Leicester, σύμφωνα με την αστυνομία στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την έρευνα της δολοφονίας.

Η αστυνομία του Leicestershire δήλωσε ότι ο άνδρας μαχαιρώθηκε χθες μετά από διαμάχη με έναν άλλο άνδρα. Ο άνδρας αυτός εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος πριν φτάσει η αστυνομία.

Το θύμα κατέρρευσε στην οδό Όξφορντ, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Μπόνερς Λέιν. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Leicester Royal Infirmary, όπου πέθανε λίγο αργότερα.

Η αστυνομία ερευνά τι συνέβη

Η επιθεωρητής Λόρνα Γκράνβιλ, η οποία είναι η ανώτερη αξιωματικός που ερευνά την υπόθεση της μαχαιριάς στο Leicester, λέει ότι η αστυνομία εργάζεται σκληρά για να διαπιστώσει τι συνέβη.

«Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να συνθέσουμε το παζλ του τι ακριβώς συνέβη στη γωνία της Όξφορντ Στριτ και της Μπόνερς Λέιν, σύμφωνα με τις αναφορές, μεταξύ δύο ανδρών που εμπλέκονταν σε μια αντιπαράθεση», είπε.

«Πιστεύεται ότι ένας από τους άνδρες μαχαιρώθηκε και στη συνέχεια κατέρρευσε στο δρόμο. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, πέθανε στο νοσοκομείο».

«Αυτή τη στιγμή εξετάζονται τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής και οι αστυνομικοί μιλούν με πιθανούς μάρτυρες για να βοηθήσουν στην έρευνα», τόνισε η ίδια.

Με πληροφορίες από Sky News