Με νεροπίστολα στους τουρίστες, χιλιάδες Ισπανοί διαδηλώνουν ενάντια στον υπερτουρισμό

Σκηνές έντονης συμβολικής αντίστασης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βαρκελώνη, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές με νεροπίστολα και πανό έκαναν πορεία σε τουριστικά σημεία της πόλης.

«Η Βαρκελώνη παραδόθηκε στους τουρίστες. Αυτός είναι ένας αγώνας για να την πάρουμε πίσω», δήλωσε ο 42χρονος διοικητικός υπάλληλος Αντρέου Μαρτίνεθ, λίγο μετά τον «ψεκασμό» ζευγαριού σε εξωτερικό τραπέζι καφέ.

Η διαμαρτυρία είχε στόχο να αναδείξει τις συνέπειες του υπερτουρισμού: εκτίναξη ενοικίων, μετατροπή κατοικιών σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, εκτοπισμό των ντόπιων και αλλοίωση της ταυτότητας της πόλης.

Spaniards squirt water guns at foreigners in Barcelona and Mallorca to protest overtourism #rajbirsinghmangat #waterguns #overtourism #barcelona #protesters #masstourism pic.twitter.com/GCoCjUCrll

Στην Πάλμα, πρωτεύουσα της Μαγιόρκα, περίπου 5.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους με παρόμοια αιτήματα. «Όπου κι αν κοιτάξεις, μόνο τουρίστες», φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, ενώ ορισμένοι χρησιμοποιούσαν νεροπίστολα, με τους τουρίστες να το αντιμετωπίζουν με χιούμορ.

Στη Βαρκελώνη, η πορεία έκανε στάση μπροστά σε μεγάλο hostel, όπου σημειώθηκε ένταση: νεροπίστολα, ροζ καπνογόνα και φωτοβολίδες, με έναν εργαζόμενο του καταλύματος να φτύνει διαδηλωτές. Σημειώθηκαν και καταγγελίες για κολλημένα αυτοκόλλητα με συνθήματα όπως «Τουρίστα, φύγε» ή «Αυτοάμυνα των πολιτών».

Η Ισπανία, με 94 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες το 2024, βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης υπερτουρισμού. Οι διαδηλωτές δεν στρέφονται προσωπικά κατά των τουριστών, αλλά κατά ενός μοντέλου που, όπως λένε, θυσιάζει τη στέγαση και την ποιότητα ζωής για τα κέρδη της βιομηχανίας τουρισμού.

Σύμφωνα με τον Μαρτίνεθ, τα ενοίκια στη γειτονιά του έχουν αυξηθεί κατά 30%, ενώ οι παραδοσιακές επιχειρήσεις έχουν δώσει τη θέση τους σε σουβενιράδικα και καταστήματα «bubble tea».

Η κυβέρνηση της Ισπανίας προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην κοινωνική πίεση και στην προστασία ενός τομέα που αντιστοιχεί στο 12% του ΑΕΠ. Τον Μάιο, ζήτησε την απομάκρυνση 66.000 παράνομων αγγελιών από την Airbnb. Η πόλη της Βαρκελώνης είχε ήδη προαναγγείλει την κατάργηση όλων των αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης έως το 2028.

«Το Airbnb πήρε το σπίτι μου», έγραφε ένα από τα πανό των διαδηλωτών. Οι εικόνες της Κυριακής δείχνουν ότι, για πολλούς κατοίκους, αυτό δεν είναι πλέον υπερβολή αλλά καθημερινότητα.

Αντίστοιχες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Λισαβόνα και τη Βενετία. Στην Ιταλική πόλη, ακτιβιστές ξεδίπλωσαν πανό ζητώντας να σταματήσει η ανέγερση νέων ξενοδοχείων, μπροστά σε πρόσφατα ανακαινισμένα κτίρια απ’ όπου έχουν εκδιωχθεί οι τελευταίοι κάτοικοι.

Στη Λισαβόνα, διαδηλωτές χτύπησαν κατσαρόλες και φώναξαν συνθήματα, συνδέοντας την κρίση στέγασης με τον κορεσμό της πόλης από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Thousands of people rallied against mass tourism in Barcelona, where the conversion of many homes to holiday apartments has driven up rents by almost 70%. pic.twitter.com/USsOdKMuL3