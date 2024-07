Μαζική διακοπή IT επηρεάζει αεροπορικές εταιρείες, μέσα ενημέρωσης και τράπεζες

Μια σειρά από αυστραλιανές οργανώσεις - συμπεριλαμβανομένων μεγάλων τραπεζών, μέσων ενημέρωσης και αεροπορικών εταιρειών - έχουν αναφέρει ότι έχουν πληγεί από μια μαζική διακοπή IT, με αποτέλεσμα να σημειώνεται κατάρρευση των συστημάτων τους.

Οι πτήσεις έχουν ανασταλεί στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, τα σούπερ μάρκετ αντιμετωπίζουν χάος στα ταμεία, και τα τηλεοπτικά δίκτυα προσπαθούν με δυσκολία να παραμείνουν στον αέρα καθώς τα αυτόματα συστήματα, τα γραφικά και οι υπολογιστές έχουν αποτύχει.

Μερικές ώρες πριν η Αυστραλία επηρεαστεί σοβαρά, μερικές αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ ανέφεραν επίσης καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων λόγω προβλημάτων IT.

Η αιτία της διακοπής δεν είναι σαφής, αλλά πολλοί από όσους έχουν επηρεαστεί την έχουν συνδέσει με τα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών της Microsoft.

H Microsoft ανακοίνωσε ότι λαμβάνει μέτρα έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που έπληξε αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως της Αυστραλίας. «Οι υπηρεσίες μας βελτιώνονται καθώς συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα», αναφέρει η επιχείρηση σε μήνυμά της στο Twitter.

We're investigating an issue impacting users ability to access various Microsoft 365 apps and services. More info posted in the admin center under MO821132 and on https://t.co/W5Y8dAkjMk