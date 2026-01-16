Ματσάδο: Ανέφερε ότι είχε μία «υπέροχη» συνάντηση με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο την Πέμπτη.

Η συνάντηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «υψηλού κινδύνου», διότι δύναται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει να διαμορφώσει το πολιτικό μέλλον της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Η συνάντηση Ματσάδο-Τραμπ

Η συνάντηση για μεσημεριανό γεύμα ήταν η πρώτη φορά που οι δύο συναντήθηκαν προσωπικά. Αφού έφυγε από τον Λευκό Οίκο γύρω στις 2:40 μ.μ. τοπική ώρα, η Ματσάδο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συνάντηση ήταν «υπέροχη». Δεν έκανε άλλους σχολιασμούς σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης, η οποία φαίνεται να διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ ανυπομονούσε να συναντήσει τη Ματσάδο, αλλά ότι παρέμενε πιστός στην «ρεαλιστική» εκτίμησή του ότι η τελευταία δεν διαθέτει επί του παρόντος την απαραίτητη υποστήριξη για να ηγηθεί της χώρας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

#AHORA Salida de @MariaCorinaYA de la Casa Blanca tras reunión con el presidente Donald Trump. pic.twitter.com/eRkTYLKpgH — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 15, 2026

Η Ματσάδο, η οποία εγκατέλειψε τη Βενεζουέλα με μια απόδραση δια θαλάσσης τον Δεκέμβριο, ανταγωνίζεται τα μέλη της κυβέρνησης της Βενεζουέλας για την προσοχή του Τραμπ και επιδιώκει να εξασφαλίσει ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας στο μέλλον.

Αφού οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον μακροπρόθεσμο ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε μια επιχείρηση σύλληψης και απαγωγής αυτό το μήνα, διάφορες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, μέλη της διασποράς της Βενεζουέλας και πολιτικοί σε όλες τις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική εξέφρασαν την ελπίδα ότι η Βενεζουέλα θα ξεκινήσει τη διαδικασία της δημοκρατικοποίησης.

«Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος ανυπομονούσε για αυτή τη συνάντηση και περίμενε να είναι μια καλή και θετική συζήτηση με την κυρία Ματσάδο, η οποία είναι πραγματικά μια αξιοσημείωτη και γενναία φωνή για πολλούς από τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.

.@PressSec on @POTUS' meeting with María Corina Machado: "I know the President was looking forward to this meeting and he was expecting it to be a good and positive discussion..." pic.twitter.com/pm46Onn5vo — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 15, 2026

«Έτσι, ο πρόεδρος ανυπομονεί προφανώς να της μιλήσει για την πραγματικότητα που επικρατεί στη χώρα και για τα γεγονότα που διαδραματίζονται».

Με πληροφορίες από Reuters