ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ματσάδο: Ανέφερε ότι είχε μία «υπέροχη» συνάντηση με τον Τραμπ

Η Ματσάδο δεν παρείχε περισσότερες πληροφορίες για όσα συζητήθηκαν

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΤΣΑΔΟ ΤΡΑΜΠ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο την Πέμπτη.

Η συνάντηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «υψηλού κινδύνου», διότι δύναται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει να διαμορφώσει το πολιτικό μέλλον της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Η συνάντηση Ματσάδο-Τραμπ

Η συνάντηση για μεσημεριανό γεύμα ήταν η πρώτη φορά που οι δύο συναντήθηκαν προσωπικά. Αφού έφυγε από τον Λευκό Οίκο γύρω στις 2:40 μ.μ. τοπική ώρα, η Ματσάδο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συνάντηση ήταν «υπέροχη». Δεν έκανε άλλους σχολιασμούς σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης, η οποία φαίνεται να διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ ανυπομονούσε να συναντήσει τη Ματσάδο, αλλά ότι παρέμενε πιστός στην «ρεαλιστική» εκτίμησή του ότι η τελευταία δεν διαθέτει επί του παρόντος την απαραίτητη υποστήριξη για να ηγηθεί της χώρας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Η Ματσάδο, η οποία εγκατέλειψε τη Βενεζουέλα με μια απόδραση δια θαλάσσης τον Δεκέμβριο, ανταγωνίζεται τα μέλη της κυβέρνησης της Βενεζουέλας για την προσοχή του Τραμπ και επιδιώκει να εξασφαλίσει ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας στο μέλλον.

Αφού οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον μακροπρόθεσμο ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε μια επιχείρηση σύλληψης και απαγωγής αυτό το μήνα, διάφορες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, μέλη της διασποράς της Βενεζουέλας και πολιτικοί σε όλες τις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική εξέφρασαν την ελπίδα ότι η Βενεζουέλα θα ξεκινήσει τη διαδικασία της δημοκρατικοποίησης.

«Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος ανυπομονούσε για αυτή τη συνάντηση και περίμενε να είναι μια καλή και θετική συζήτηση με την κυρία Ματσάδο, η οποία είναι πραγματικά μια αξιοσημείωτη και γενναία φωνή για πολλούς από τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.

«Έτσι, ο πρόεδρος ανυπομονεί προφανώς να της μιλήσει για την πραγματικότητα που επικρατεί στη χώρα και για τα γεγονότα που διαδραματίζονται».

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής Μαχμούντ Χαλίλ κινδυνεύει να συλληφθεί ξανά

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής Μαχμούντ Χαλίλ κινδυνεύει να συλληφθεί ξανά

«Η πόρτα μπορεί να άνοιξε για πιθανή εκ νέου κράτηση στο μέλλον, αλλά αυτό δεν σταματά τη δέσμευσή μας στην Παλαιστίνη, στη Δικαιοσύνη και τη λογοδοσία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Χαλίλ
THE LIFO TEAM
Ισπανία:

Διεθνή / Ισπανία: Μετεωρολόγοι πέφτουν θύματα μίας αυξανόμενης «ρητορικής μίσους», αποκαλύπτει έρευνα

Η υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι οι επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την αντίληψη για τη μετεωρολογία και υποτιμούν το έργο των επιστημόνων
THE LIFO TEAM
ΕΛΒΕΤΙΑ CRANS MONTANA ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ

Διεθνή / Ελβετία: H υπάλληλος του μπαρ που φέρεται να κρατούσε τα βεγγαλικά δεν γνώριζε τους κινδύνους, αναφέρει η οικογένειά της

Υπενθυμίζεται ότι οι Γάλλοι ιδιοκτήτες του μπαρ κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί να στείλει τις ένοπλες δυνάμεις στη Μινεσότα

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί να στείλει στρατό στη Μινεσότα - «Θα θέσω σε εφαρμογή τον Νόμο περί Εξέγερσης»

Στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι η καταστολή των διαδηλώσεων που έχουν ξεσπάσει μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό μίας γυναίκας από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE)
THE LIFO TEAM
 
 