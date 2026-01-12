ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Την Πέμπτη η συνάντηση του Τραμπ με την Ματσάδο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου

Ο Τραμπ εξέφρασε πρόσφατα αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ματσάδο μπορεί να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΑΔΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΠΑ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την Πέμπτη με την ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Η πληροφορία έγινε γνωστή από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά το Reuters.

Η συνάντηση Τραμπ-Ματσάδο και οι αμφιβολίες για την διακυβέρνηση της Βενεζουέλας

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή του Σον Χάνιτι στο Fox News, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο και απάντησε πως: «Λοιπόν, κατανοώ ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω».

Η Ματσάδο, στην οποία απονεμήθηκε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης, έχει αφήσει να εννοηθεί πως είναι διατεθειμένη να παραδώσει το βραβείο της στον Τραμπ. «Άκουσα πως θέλει να το κάνει. Θα ήταν μεγάλη τιμή», είχε δηλώσει ο Τραμπ.

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ξεκαθάρισε την περασμένη Παρασκευή ότι ένα Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί να αλλάξει χέρια, να «μοιραστεί» με άλλον ή να ανακληθεί. Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι, μόλις ανακοινωθεί ο βραβευμένος, «η απόφαση είναι οριστική και ισχύει για πάντα».

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα της, δηλώνοντας έτοιμη να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, ο Τραμπ είχε εκφράσει πρόσφατα αμφιβολίες για το εάν η Ματσάδο μπορεί να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας πως «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Χριστοδουλίδη

Διεθνή / Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Χριστοδουλίδη

Αφορμή για την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους στάθηκε το βίντεο που έχει διαρρεύσει με συνομιλίες που αποκαλύπτουν ροή «μαύρου» χρήματος κατά την προεκλογική εκστρατεία του Νίκου Χριστοδουλίδη
THE LIFO TEAM
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΗΠΑ ΤΡΑΜΠ ΔΑΝΙΑ

Διεθνή / Γροιλανδία: Τα σενάρια που εξετάζει ο Τραμπ και τα εμπόδια

Το Associated Press επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα ρεαλιστικά μονοπάτια, από μια αναθεώρηση των αμυντικών ρυθμίσεων μέχρι μια κίνηση που θα άνοιγε κρίση στο ΝΑΤΟ, εξηγώντας τι στέκεται νομικά, πολιτικά και πρακτικά
THE LIFO TEAM
Η Βενεζουέλα και οι συνέπειες για Ευρώπη και Ελλάδα

Explainer / Η Βενεζουέλα και οι συνέπειες για Ευρώπη και Ελλάδα

Ο καθηγητής Στρατηγικής Αθανάσιος Πλατιάς εξηγεί γιατί η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ σηματοδοτεί το τέλος της μεταπολεμικής φιλελεύθερης διεθνούς τάξης και πώς αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την Ελλάδα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Η σκοτεινή ιστορία της δανικής κυριαρχίας στην Γροιλανδία

Διεθνή / Η σκοτεινή ιστορία της κυριαρχίας των Δανών στη Γροιλανδία

Οι ντόπιοι γνωρίζουν τις υποθέσεις των παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους και των κοριτσιών που υποβλήθηκαν ακούσια σε τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος για τον περιορισμό των γεννήσεων στο αχανές νησί.
THE LIFO TEAM
 
 