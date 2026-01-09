ΔΙΕΘΝΗ
«Θα ήταν μεγάλη τιμή»: Ο Τραμπ θέλει το Νόμπελ Ειρήνης της Ματσάδο - Θα του το δώσει όταν συναντηθούν;

Τραμπ και Ματσάδο αναμένεται να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον

Φωτ.: Facebook
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, θα βρεθεί στην Ουάσινγκτον την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «ανυπομονεί» να την συναντήσει, προσθέτοντας ότι θα ήταν «μεγάλη τιμή» αν του παρέδιδε το Νόμπελ Ειρήνης της.

«Καταλαβαίνω ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Fox News.

Θα δώσει το Νόμπελ Ειρήνης η Ματσάδο στον Τραμπ;

«Άκουσα πως θέλει να το κάνει. Θα ήταν μεγάλη τιμή», είπε επίσης στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι, ο οποίος του υπενθύμισε ότι η επικεφαλής της βενεζουελανής αντιπολίτευσης έχει δεσμευθεί να «μοιραστεί», ακόμα και να «παραδώσει» το βραβείο της στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκρινε άλλη μια φορά χθες, Πέμπτη, πως αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατό να διεξαχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα, είχε δηλώσει μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τους Αμερικανούς ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν έχει τα προσόντα για να αναλάβει την ηγεσία της χώρας.

Όπως είχε υποστηρίξει, η Ματσάδο «δεν χαίρει ούτε υποστήριξης ούτε σεβασμού μέσα στη χώρα της».

Παρά τις προσπάθειες της Ματσάδο να εκφράσει τη φιλία της προς το πρόσωπό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει διαχειριστεί το γεγονός ότι επελέγη εκείνη και όχι ο ίδιος για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο από καιρό ήθελε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε για άλλη μια φορά τα παράπονά του χθες στο Fox News, καταφερόμενος ιδιαίτερα εναντίον της Νορβηγίας.

«Εκεί βρίσκεται η επιτροπή (σ.σ.: που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης). Έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τη Νορβηγία. Είτε έχει κάποια επιρροή σ' αυτό είτε όχι. Πιστεύω πως έχει. Λένε πως δεν έχει. Όμως όταν έχεις βάλει τέλος σε οκτώ πολέμους, θα έπρεπε να πάρεις ένα για καθέναν απ' αυτούς», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επαναλαμβάνει τον αριθμό αυτό, τον οποίο οι ειδικοί των διεθνών σχέσεων θεωρούν αναξιόπιστο.

