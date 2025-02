Μάλτα: Ελεύθερος με εγγύηση ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας για τη δολοφονία της Δάφνης Γκαλίζια

Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας που κατηγορείται για τη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου κατά της διαφθοράς Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία το 2017, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία για τη δίκη του.

Ο Γόργκεν Φένεχ, κληρονόμος ενός καζίνο και ομίλου ξενοδοχείων, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για συνενοχή στη δολοφονία της Γαλιζία τον Νοέμβριο του 2019. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην προσαγωγή της υπόθεσης ενώπιον ενόρκων επέτρεψαν στους δικηγόρους του να επιχειρηματολογήσουν με επιτυχία για την καταβολή εγγύησης.

Οι καθυστερήσεις καταδικάστηκαν από την οικογένεια της δημοσιογράφου, η οποία ισχυρίστηκε ότι το κράτος και το δικαστικό σύστημα «απογοήτευσαν τα θύματα».

Ο Φένεχ και η οικογένειά του δέσμευσαν πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και μετοχές ως ασφάλεια για την αποφυλάκισή του.

Η Δάφνη Κουαράνα Γαλιζία σκοτώθηκε από παγιδευμένο αυτοκίνητο που πυροδοτήθηκε καθώς έβγαινε από το σπίτι της στη Bidnija της Μάλτας. Η υπόθεση ενέπλεξε το κυβερνών κόμμα σε σκάνδαλο και κατηγορίες για συγκάλυψη, ενώ το θέαμα μιας βίαιης δολοφονίας σε κράτος μέλος της ΕΕ προκάλεσε ανησυχίες για επιθέσεις σε δημοσιογράφους στην Ευρώπη.

Ο Φένεχ βγήκε από τη φυλακή πέντε χρόνια μετά την πρώτη κατηγορία εναντίον του. Με ένα ναυτικό μπουφάν και τζιν, κρατώντας χαρτιά και συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ο Φένεχ ανέβηκε σε ένα τζιπ με φιμέ τζάμια, καθώς τα τηλεοπτικά συνεργεία πίεζαν προς το μέρος του. Αρνήθηκε να μιλήσει, λέγοντας μόνο «ευχαριστώ» πριν το βαν απομακρυνθεί.

As Yorgen Fenech was released from jail, Labour Party supporters came out on Facebook in large numbers to congratulate him on his freedom. They also mocked and condemned journalists who were trying to get a comment from him.https://t.co/ge9xktZmSd