Μαλαισία: Τανκ «έμεινε» σε αυτοκινητόδρομο- Δεύτερο περιστατικό σε δύο ημέρες, ζήτησε συγγνώμη ο στρατός

Ο στρατός της Μαλαισίας ζήτησε συγγνώμη καθώς δύο οχήματά του υπέστησαν βλάβη στην Κουάλα Λουμπούρ, σε δύο διαδοχικές ημέρες, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και χλευαστικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, όταν ένα τανκ τύπου PT-91M Twardy αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα και ακινητοποιήθηκε σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο κτίριο του κοινοβουλίου.

Στο σημείο προκλήθηκαν προβλήματα με την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ αξιωματούχοι του στρατού και αστυνομικοί προσπαθούσαν να εκτρέψουν τα αυτοκίνητα γύρω από το τανκ. Τελικά, 30 λεπτά αργότερα, το τανκ ρυμουλκήθηκε και πραγματοποιήθηκαν επισκευές, σύμφωνα με τον στρατό.

Έπειτα από περίπου 24 ώρες, ένα διαφορετικού τύπου όχημα του στρατού, που χρησιμοποιείται για να μεταφέρονται βαρέα όπλα, υπέστη βλάβη σε πολυσύχναστο δρόμο έξω από το Εθνικό Μουσείο, στην «καρδιά» της πρωτεύουσας. Μια ουρά από στρατιωτικά οχήματα ήταν πίσω από αυτό που υπέστη βλάβη, ενώ οι οδηγοί έκοβαν ταχύτητα βλέποντας την ασυνήθιστη σκηνή. Ομάδα μηχανικών επισκεύασε το όχημα και αυτό συνέχισε την πορεία του προς την πλατεία όπου θα εορταστεί η ημέρα της ανεξαρτησίας της Μαλαισίας, στις 31 Αυγούστου.

Αμφότερα τα οχήματα που υπέστησαν βλάβη συμμετείχαν στις πρόβες για την παρέλαση, ανέφερε ο στρατός, που ζήτησε συγγνώμη για τα δύο περιστατικά και συμπλήρωσε ότι θα διασφαλίσει πως κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί. «Αλλά, σε περίπτωση που συμβεί, μια ομάδα που θα είναι σε επιφυλακή θα σταλεί στο σημείο προκειμένου να ρυμουλκηθεί το όχημα το ταχύτερο δυνατό, για να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση».

Τα περιστατικά προκάλεσαν πολλά ειρωνικά σχόλια χρηστών των social media, που σχολίαζαν την κακή συντήρηση των οχημάτων του στρατού. «Για αυτό η Μαλαισία είναι πιο ισχυρή από τη Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη χρειάζεται τανκς για να υπερασπιστεί τους δρόμους της. Οι δρόμοι της Μαλαισίας μπορούν να νικήσουν τα τανκς», ήταν ένα από αυτά τα σχόλια, από τον stand-up comedian, Τζέισον Λέονγκ.

This is why Malaysia is more powerful than Singapore.



Singapore needs tanks to defend their roads.



Malaysia's roads can defeat tanks. https://t.co/3zvCJRb13e