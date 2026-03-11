Βρετανία: Συνελήφθη 15χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο μετά από επίθεση με μαχαίρι εις βάρος μιας έφηβης σε σχολείο, στη Βρετανία.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα μετά το περιστατικό που συνέβη στο σχολείο Thorpe St Andrew School, κοντά στο Νόριτς, την Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι μαθητές κλήθηκαν να κλείσουν τα κινητά τους και να κρυφτούν κάτω από τα θρανία τους όταν το σχολείο τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού στις 10:25 (τοπική ώρα).

Η αστυνομία του Νόρφολκ δήλωσε ότι ο νεαρός συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, μετά από έρευνες στην περιοχή.

Οδηγήθηκε στο Κέντρο Ερευνών της Αστυνομίας για ανάκριση και παραμένει υπό κράτηση.

Το περιστατικό σε σχολείο της Βρετανίας

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένοπλους αστυνομικούς να ερευνούν το σχολείο.

Σε ενημέρωση της αστυνομίας στις 17:49, αναφέρθηκε ότι, ενώ προηγουμένως είχε αναφερθεί ότι ο νεαρός που συνελήφθη ήταν 16 ετών, στην πραγματικότητα ήταν 15.

Ένα email που στάλθηκε στους γονείς επιβεβαίωσε ότι το σχολείο θα ξανανοίξει την Πέμπτη.

A boy has been arrested following an incident in Thorpe St Andrew.



Police were called to a school on Laundry Lane this morning following reports that a teenage girl had been stabbed. The victim has been taken to hospital with minor injuries. pic.twitter.com/92QUGFjPSZ — Norfolk Police (@NorfolkPolice) March 11, 2026

Ωστόσο, η διευθύντρια Πένι Μπίγκνελ δήλωσε ότι θα σεβαστεί την απόφαση των γονέων που επιθυμούν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους κρατώντας τα σπίτι.

«Σήμερα ήταν προφανώς μια εξαιρετικά τραυματική μέρα για τη σχολική μας κοινότητα», έγραψε.

«Η αστυνομία μας διαβεβαίωσε ότι το συμβάν ήταν μεμονωμένο, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι η κοινότητα είναι ασφαλής».

Νωρίτερα, περίπου 150 γονείς συγκεντρώθηκαν στις πύλες του σχολείου περιμένοντας νέα για τα παιδιά τους, μερικά από τα οποία είχαν στείλει μηνύματα ότι φοβόντουσαν και κρύβονταν στις τάξεις.

Σε ένα email προς τους γονείς, το σχολείο επιβεβαίωσε ότι το θύμα ήταν μαθητής και ανέφερε ότι «βρίσκεται σε πλήρες lockdown, με όλα τα παιδιά να παραμένουν στις τάξεις τους με τους δασκάλους τους».

Με πληροφορίες από BBC

