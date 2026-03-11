Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ είχε λάβει προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο του διορισμού του Πίτερ Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, είχε δεχθεί προειδοποιήσεις ότι ο διορισμός του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έφερνε «γενικό κίνδυνο για τη φήμη του» λόγω των δεσμών του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η πληροφορία φέρεται να έγινε γνωστή μέσα από έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από τη βρετανική κυβέρνηση.

Σε έναν κατάλογο που δόθηκε στον Στάρμερ στις 11 Δεκεμβρίου 2024 από την ομάδα ελέγχου του, οι αξιωματούχοι υπογράμμισαν λεπτομέρειες που ήταν δημόσια γνωστές σχετικά με τη στενή προσωπική και επαγγελματική σχέση μεταξύ του Μάντελσον και του Έπσταϊν.

Γνωστές οι σχέσεις του Μάντελσον με τον Έπσταϊν

«Αφού ο Έπσταϊν καταδικάστηκε την πρώτη φορά για εκπόρνευση ανήλικου κοριτσιού το 2008, η σχέση τους συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια των ετών 2009-2011, ξεκινώντας όταν ο Λόρδος Μάντελσον ήταν υπουργός Ανάπτυξης και συνεχίζοντας μετά το τέλος της κυβέρνησης των Εργατικών», ανέφερε το έγγραφο. «Ο Μάντελσον φέρεται να έμεινε στο σπίτι του Έπσταϊν ενώ αυτός βρισκόταν στη φυλακή τον Ιούνιο του 2009».

Οι αμφισβητήσεις σχετικά με την απόφαση του Στάρμερ να επιλέξει τον Μάντελσον, μακροχρόνιο στέλεχος του Εργατικού Κόμματος, για τη σημαντική διπλωματική θέση, έπληξαν την εικόνα του πρωθυπουργού τον περασμένο μήνα. Ο Στάρμερ αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας λόγω της υποτονικής οικονομίας και των ανησυχιών για τις μεταβολές σε κρίσιμα σημεία του πολιτικού του προγράμματος.

Ο Στάρμερ συμφώνησε τον περασμένο μήνα να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα υπό την πίεση των πολιτικών του αντιπάλων και των μελών του ίδιου του Εργατικού Κόμματος. Ζήτησαν να μάθουν πόσα γνώριζε για τη φιλία μεταξύ του Μάντελσον και του Έπσταϊν όταν έκανε τον διορισμό.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο πρώην πρέσβης επανειλημμένα είπε ψέματα σε αυτόν και στους βοηθούς του σχετικά με το βαθμό της φιλίας του με τον Έπσταϊν, αναφέροντας σε ομιλία του τον περασμένο μήνα ότι «κανείς από εμάς δεν γνώριζε το βάθος και τη σκοτεινή πλευρά αυτής της σχέσης».

Οι βοηθοί του είχαν υποσχεθεί ότι τα ιδιωτικά έγγραφα θα αποδείκνυαν ότι ο Μάντελσον είχε πει ψέματα. Ωστόσο, τα έγγραφα αυτά δεν περιλαμβάνονταν σε αυτά που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη.

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε και άφησε ελεύθερο τον Μάντελσον τον περασμένο μήνα με την κατηγορία ότι είχε διαβιβάσει εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες.

Ο Μάντελσον δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα και αρνείται οποιαδήποτε ποινική παράβαση.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε προηγουμένως ότι ζήτησε από την κυβέρνηση να μην δημοσιοποιήσει ορισμένα έγγραφα, καθώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν την έρευνα. Ο Ντάρεν Τζόουνς, επικεφαλής γραμματέας του πρωθυπουργού, δήλωσε στους βουλευτές ότι οι απαντήσεις του Μάντελσον σε ερωτήσεις κατά τη διαδικασία ελέγχου ήταν μεταξύ αυτών που δεν δημοσιοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας.

Με πληροφορίες από The New York Times