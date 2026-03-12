Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία - Αισθητός σε διάφορες περιοχές

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 12/3, στην Ευρυτανία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Από την πλευρά του το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ανεβάζει το μέγεθος σε 5,1 βαθμούς.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 13,7 χιλιόμετρα ενώ φέρεται να έγινε αισθητός σε διάφορες περιοχές.

Αρχικά, σύμφωνα με την αυτόματη λύση, ο σεισμός έγινε 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά, του Ανθηρού Καρδίτσας, ωστόσο σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση, σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας.

Σεισμός στην Ήπειρο: Μέτρα για τους πληγέντες

Στο μεταξύ, τη διαβεβαίωση πως οι πληγέντες από τον ισχυρό σεισμό, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 8 Μαρτίου στην Ήπειρο, θα αποζημιωθούν στο 100% των ζημιών που υπέστησαν οι κατοικίες τους, τόνισε σε δηλώσεις του από τα Ιωάννινα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Ο κ. Κατσαφάδος είχε το πρωί σύσκεψη στην περιφέρεια Ηπείρου με τον περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη και τους δημάρχους Σουλίου, Ζίτσας και Δωδώνης, όπου υπάρχουν ζημιές και προβλήματα από τον σεισμό.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια με χρονοδιάγραμμα και προσέθεσε ότι ενημερώνονται οι δήμαρχοι για τη διαδικασία επιδότησης ενοικίου ύψους 500 ευρώ για τους πολίτες που τα σπίτια τους κρίνονται ακατάλληλα.

Παράλληλα επισήμανε ότι υπάρχει συνεργασία με το ΕΑΓΜΕ για τυχόν νέους κατολισθητικούς κινδύνους, ενώ από αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχονται σχολεία που παραμένουν κλειστά υπό τον φόβο ζημιών.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αποκατάσταση ιστορικών ναών οι οποίοι επλήγησαν από τον σεισμό, ο Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε πως θα υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στην περιφέρεια και το υπουργείο Πολιτισμού για την αναστήλωση των ναών - μνημείων με τη χρηματοδότηση από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Ήδη στην Ήπειρο βρίσκονται συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και διενεργούν δευτερογενείς ελέγχους, μετά το τέλος των οποίων θα βγει κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης της περιοχής και ο κάθε πολίτης, ο οποίος επλήγη, θα κάνει αίτηση για να αποζημιωθεί στο 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς.