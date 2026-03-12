Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πάνω από $11,3 δισ. κόστισε η πρώτη εβδομάδα στις ΗΠΑ

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στο Κογκρέσο- σε μια ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών στο Καπιτώλιο την Τρίτη- ότι εκτίμησαν ότι το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εναντίον του Ιράν, ξεπέρασε τα 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο τις πρώτες έξι ημέρες.

Η εκτίμηση δεν περιελάμβανε πολλά από τα κόστη που σχετίζονται με την στρατιωτική επιχείρηση, επισημαίνουν οι New York Times, όπως η συσσώρευση στρατιωτικού υλικού και προσωπικού πριν από τις πρώτες επιθέσεις. Για τον λόγο αυτό, οι νομοθέτες αναμένουν ότι ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά καθώς το Πεντάγωνο συνεχίζει να υπολογίζει το κόστος που συσσωρεύτηκε μόλις την πρώτη εβδομάδα.

Ωστόσο, φάνηκε να είναι η πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση που είχε λάβει το Κογκρέσο μέχρι στιγμής εν μέσω αυξανόμενων ερωτημάτων σχετικά με τους στόχους, το εύρος και το χρονοδιάγραμμα του πολέμου. Οι New York Times και η Washington Post ανέφεραν νωρίτερα ότι αξιωματούχοι της άμυνας είχαν δηλώσει σε πρόσφατες ενημερώσεις του Κογκρέσου ότι ο στρατός χρησιμοποίησε πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τις πρώτες δύο ημέρες του πολέμου.

Αυτό είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό και ρυθμός καύσης πυρομαχικών από ό,τι είχε δημοσιοποιηθεί. Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών είχε εκτιμήσει ότι οι πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης κόστισαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 891,4 εκατομμύρια δολάρια κάθε μέρα.

Στο πρώτο κύμα του βομβαρδισμού χρησιμοποιήθηκαν όπλα, συμπεριλαμβανομένης της βόμβας AGM-154, η οποία μπορεί να κοστίσει από 578.000 έως 836.000 δολάρια. Το Ναυτικό αγόρασε 3.000 από αυτές πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Έκτοτε, ο στρατός των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι θα στραφεί στη χρήση πολύ λιγότερο ακριβών βομβών, όπως το Joint Direct Attack Munition. Το μικρότερο μέγεθος κεφαλής κοστίζει περίπου 1.000 δολάρια και το κιτ καθοδήγησης κοστίζει περίπου 38.000 δολάρια.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τι υποστηρίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι και τι οι Δημοκρατικοί

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι- συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή Μιτς ΜακΚόνελ από το Κεντάκι, προέδρου της υποεπιτροπής που χρηματοδοτεί το Πεντάγωνο- έχουν ζητήσει κατά τη διάρκεια πολλών κυβερνήσεων οι Ηνωμένες Πολιτείες να αυξήσουν τις δαπάνες τους για την παραγωγή πυρομαχικών.

Ωστόσο, άλλοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν διστάσει να αυξήσουν την στρατιωτική χρηματοδότηση και τις τελευταίες ημέρες έχουν αμφισβητήσει την ιδέα της έγκρισης ενός δαπανηρού συμπληρωματικού πακέτου χρηματοδότησης για μια σύγκρουση που ανησυχούν ότι θα μπορούσε να γίνει αόριστης διάρκειας.

Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί έχουν εκφράσει σημαντικές αμφιβολίες για την υποστήριξε ενός μέτρου έκτακτης χρηματοδότησης για την επιχείρηση, τουλάχιστον μέχρις ότου κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης προσφέρουν στο Κογκρέσο περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική και τον τελικό στόχο των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από New York Times