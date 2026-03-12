ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Συναγερμός μετά την επίθεση σε δύο τάνκερ ανοικτά του Ιράκ: Ελληνόκτητο το ένα - Νεκρός ένας ναυτικός

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για αγνοούμενους

The LiFO team
The LiFO team
ΕΠΙΘΕΣΗ ΔΥΟ ΤΑΝΚΕΡ ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΟ Facebook Twitter
Φωτ. Marine Traffic
0

Επίθεση εναντίον δυο πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων στα ανοικτά του Ιράκ είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ναυτικός, ανέφεραν νωρίς το πρωί οι ιρακινές αρχές, οι οποίες συνέχιζαν τις έρευνες για τον εντοπισμό «αγνοουμένων».

 Ο ιρακινός κρατικός τηλεοπτικός σταθμός αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρίνεται πλοίο στη θάλασσα από το οποίο υψώνονται φλόγες και πυκνοί καπνοί, ανοικτά του νότιου Ιράκ, εντός ιρακινών χωρικών υδάτων. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως με ανεξάρτητο τρόπο το υλικό αυτό.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε τη 13η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν την 28η Φεβρουαρίου στο Ιράν, γείτονα και σύμμαχο του Ιράκ.

Σε κείμενο σε μπάνερ που μεταδιδόταν παράλληλα το δίκτυο αναφέρθηκε στον «θάνατο μέλους του πληρώματος» του ενός από τα δυο πλοία, επικαλούμενο τον διευθυντή της ιρακινής αρχής λιμένων, τον Φαρχάν αλ Φαρτούσι.

Το Ιχμπαρίγια ανέφερε επίσης, πως έχουν διασωθεί 38 ναυτικοί και ότι οι έρευνες «συνεχίζονταν» για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι». Το συμβάν σημειώθηκε κάπου 30 ναυτικά μίλια (σχεδόν 100 χιλιόμετρα) από τις ακτές, σύμφωνα με τον διευθυντή.

Αρχικά ο αξιωματούχος είχε αναφερθεί σε «έκρηξη» και σε επίθεση σε μόνο ένα πλοίο. Οι ιρακινές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρθηκαν σε πράξη «δολιοφθοράς», σύμφωνα με το επίσημο ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

Το ένα από τα δυο σκάφη πλέει υπό σημαία Μάλτας, κατά τον κ. Φαρτούσι.

Τα δυο πλοία υπέστησαν «επίθεση» ενώ βρίσκονταν σε περιοχή πλευρικής φόρτωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρακινής δημόσιας επιχείρησης εμπορίας πετρελαίου SOMO.

Επίθεση σε δύο τάνκερ ανοικτά του Ιράκ: Αυτά είναι τα δύο δεξαμενόπλοια

Το πλοίο υπό σημαία Μάλτας- κατά τις πληροφορίες που δημοσιοποίησαν οι ιρακινές αρχές, ονομάζεται Zefyros και είναι ελληνόκτητο- ετοιμαζόταν να ελλιμενιστεί στο Χορ αλ Ζουμπέιρ για να φορτώσει 30.000 τόνους νάφθας (προϊόντος που χρησιμοποιείται κυρίως από την πετροχημική βιομηχανία) αφού θα εκφόρτωνε προηγούμενο φορτίο.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΔΥΟ ΤΑΝΚΕΡ ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΟ Facebook Twitter
Φωτ. Marine Traffic

Το δεύτερο πλοίο, το Safesea Vishnu Marshall, υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, είναι μισθωμένο από ιρακινή εταιρεία.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εργαζόμενος στο λιμάνι της Βασόρα είπε πως δεν είναι σε θέση να πει αν πρόκειται για επίθεση εναέριων ή θαλάσσιων drones, την ώρα που οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν ότι ναρκοθετεί τα ύδατα του Κόλπου και το στενό του Χορμούζ για να παραλύσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε μερικές ώρες μετά τη νέα προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη για πιθανές επιθέσεις του Ιράν ή συμμάχων του εναντίον «πετρελαϊκών και ενεργειακών υποδομών που ανήκουν στις ΗΠΑ» στην ιρανική επικράτεια.

Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, αναφέροντας ότι μια επίθεση με υποβρύχιο drone «ανατίναξε δύο πετρελαιοφόρα στον Περσικό Κόλπο απόψε», σύμφωνα με τη μετάδοση του ιρανικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Νωρίτερα, ιρακινή πηγή ασφαλείας στη Βασόρα δήλωσε στο CNN ότι ένα ιρανικό σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά θεωρείται ότι έπληξε τα δύο πλοία και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου, από την πλευρά του, απηύθυνε έκκληση «η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε διεθνείς θαλάσσιους διαδρόμους και οδούς ενεργειακού εφοδιασμού (...) να προφυλαχθούν από περιφερειακές συρράξεις».

Η Τεχεράνη διεμήνυσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν έχει πρόθεση να επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεοτέρας».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί ο ζωτικής σημασίας πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν στη νήσο Καργκ παραμένει άθικτος;

Διεθνή / Γιατί ο ζωτικής σημασίας πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν στη νήσο Καργκ παραμένει άθικτος;

Παρά τη στρατηγική σημασία του, ο πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν στο νησί παραμένει ανέπαφος, καθώς μια επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια αναταραχή στις αγορές πετρελαίου και σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί ο ζωτικής σημασίας πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν στη νήσο Καργκ παραμένει άθικτος;

Διεθνή / Γιατί ο ζωτικής σημασίας πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν στη νήσο Καργκ παραμένει άθικτος;

Παρά τη στρατηγική σημασία του, ο πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν στο νησί παραμένει ανέπαφος, καθώς μια επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια αναταραχή στις αγορές πετρελαίου και σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης
THE LIFO TEAM
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ

Διεθνή / Ζελένσκι σε Τραμπ: «Χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση στη Ρωσία, όχι σε εμένα»

Ο ουκρανός πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη στο Politico, μιλώντας για την κατάσταση στη χώρα του, τους Ευρωπαίους συμμάχους του, αλλά και την ελπίδα που έχει πως οι Αμερικανοί θα τον βοηθήσουν να τερματιστεί ο πόλεμος
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Τραμπ για Ιράν: «Θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να στοχεύσουμε»

«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερη ζημιά από ό,τι περιμέναμε, ακόμα και μέσα στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων», αναφέρει ο Τραμπ
THE LIFO TEAM
ΧΑΡΒΕΪ ΓΟΥΑΪΝΣΤΙΝ

Διεθνή / Χάρβεϊ Γουάινστιν: «Το λάθος μου ήταν ότι απατούσα τη γυναίκα μου, όχι η σεξουαλική επίθεση»

Ο πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν μίλησε μέσα από τη φυλακή στο The Hollywood Reporter, περιγράφοντας τη ζωή του ως «κόλαση», επαναλαμβάνοντας ότι αρνείται τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και πως τον βαραίνει να σκέφτεται πως ειναι το κεντρικό πρόσωπο του κινήματος #MeToo
THE LIFO TEAM
 
 