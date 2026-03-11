ΔΙΕΘΝΗ
Ερντογάν: Έκκληση για κατάπαυση πυρός στο Ιράν – Αιχμές κατά του Νετανιάχου

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε για επιστροφή στην διπλωματική οδό

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Έκκληση για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και επιστροφή στη διπλωματία έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος επέκρινε, παράλληλα, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τόνισε ότι η Άγκυρα εργάζεται για κατάπαυση του πυρός και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην περιοχή.

Σε μία ακόμη επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ αυξάνεται η δυσαρέσκεια για την πολιτική του.

Πυρά Ερντογάν κατά του Νετανιάχου

«Ακόμη και ο ισραηλινός λαός, που περνάει κάθε βράδυ στα καταφύγια, δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που τους έχει συμβεί μετά το Ολοκαύτωμα».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην περιοχή, ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει να επωφεληθεί από τις συγκρούσεις και στηρίζει τη διπλωματική επίλυση των κρίσεων.

«Δεν μπορούμε ποτέ να θεωρήσουμε τη ζημία των άλλων ως δικό μας κέρδος. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να επωφεληθούμε από τον πόνο των άλλων. Η στάση μας στην κρίση του Ιράν είναι απολύτως σαφής και ξεκάθαρη. Η Τουρκία είναι πάντα στο πλευρό της διπλωματίας και όχι του πολέμου».

«Ως Τουρκία καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες, ώστε να αποσυρθούν τα χέρια από τις σκανδάλες, να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να επιστρέψουν τα μέρη ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή και υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

THE LIFO TEAM
 
 