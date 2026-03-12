Ισπανία: Παρουσιάστηκε ψηφιακό εργαλείο για την παρακολούθηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ παρουσίασε την Τετάρτη ένα ψηφιακό εργαλείο για την παρακολούθηση και τη μέτρηση της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Το εργαλείο – που ονομάζεται HODIO, ακρωνύμιο του «Huella del Odio y la Polarización» (Αποτύπωμα του μίσους και της πόλωσης) – έχει ως στόχο να αξιολογήσει τον όγκο και την εμβέλεια του περιεχομένου μίσους στα κοινωνικά μέσα και να παρέχει δεδομένα σχετικά με τις πλατφόρμες που εμποδίζουν αποτελεσματικά τη ρητορική μίσους.

«Το μίσος δεν προκύπτει αυθόρμητα, καλλιεργείται και προωθείται», προειδοποίησε ο Σάντσεθ κατά την εκδήλωση παρουσίασης του εργαλείου στη Μαδρίτη, στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες τεχνολογίας, νομοθέτες και εκπρόσωποι ψηφιακών πλατφορμών.

«Αν το μίσος είναι ήδη επικίνδυνο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το έχουν μετατρέψει σε όπλο μαζικής πόλωσης».

Το νέο εργαλείο στην ψηφιακή φαρέτρα της Ισπανίας

Το εργαλείο παρακολούθησης των δημόσιων αναρτήσεων, το οποίο διαχειρίζεται το Ισπανικό Παρατηρητήριο για τον Ρατσισμό και την Ξενοφοβία (OBERAXE), θα δημοσιεύει εξαμηνιαίες εκθέσεις που θα συνδυάζουν δεδομένα και αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων.

Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του OBERAXE, προκειμένου να βοηθήσουν τους πολίτες να κατανοήσουν «το επίπεδο μίσους σε κάθε κοινωνικό δίκτυο», σύμφωνα με επίσημη δήλωση, και «να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους».

Ο Σάντσεθ παρουσίασε ήδη το εργαλείο αυτό στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής Κυβερνήσεων που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στο Ντουμπάι, ανακοινώνοντάς το ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εποπτείας των τεχνολογικών γιγάντων και στην αντιμετώπιση της αύξησης της διαδικτυακής παρενόχλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανηλίκους – συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών.

