Επίθεση σε ελληνόκτητο τάνκερ στον Περσικό Κόλπο: «Είναι καλά» οι 22 ναυτικοί - Βίντεο από τη διάσωση

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος

Καλά στην υγεία τους είναι οι 22 υπήκοοι Γεωργίας που αποτελούν το πλήρωμα ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου με σημαία Μάλτας, το οποίο δέχθηκε επίθεση από πιθανό ιρανικό μη επανδρωμένο επιφανειακό σκάφος.

Το τάνκερ πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το πλήγμα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Επίθεση σε ελληνόκτητο τάνκερ στον Περσικό Κόλπο: Βίντεο από τη διάσωση

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων εξαγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του κόσμου.

Μάλιστα, στα social και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κυκλοφόρησαν βίντεο από τη διάσωση των ναυτικών στο τάνκερ:

