«Μία συγγνώμη δεν αρκεί»: Ο επικεφαλής σεφ του Noma παραιτείται μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση

Ο René Redzepi, επικεφαλής σεφ του Noma, ενός από τα πιο διακεκριμένα εστιατόρια παγκοσμίως, ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση.

Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επικεφαλής σεφ του Noma δήλωσε μεταξύ άλλων πως «μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες, αποφάσισα να αποχωρήσω και να αφήσω να οδηγήσουν το Noma στο επόμενο κεφάλαιό του».

Πρώην υπάλληλοι είχαν καταγγείλει ότι ο σεφ δημιουργούσε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον, με φραστική και σωματική κακοποίηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Το Noma, που εδρεύει στη Δανία, προετοίμαζε το νέο pop-up εστιατόριό του στο Λος Άντζελες, αλλά χορηγοί αποχώρησαν μετά τις καταγγελίες.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Redzepi συνεχίζει επισημαίνοντας πως «μια συγγνώμη δεν αρκεί, αναλαμβάνω την ευθύνη για τις δικές μου πράξεις. Για όσους αναρωτιούνται τι σημαίνει αυτό για το εστιατόριο, να το πω ξεκάθαρα: η ομάδα του Noma σήμερα είναι η ισχυρότερη και πιο εμπνευσμένη που υπήρξε ποτέ».

Ο σεφ υπογράμμισε ότι η ομάδα θα συνεχίσει τη δουλειά της στη Λος Άντζελες χωρίς εκείνον. Παράλληλα, παραιτήθηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο του MAD, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που ίδρυσε το 2011 και που υποστηρίζει όσους εισέρχονται στον χώρο της εστίασης.

Πρόσφατο ρεπορτάζ της New York Times ανέφερε ότι δεκάδες πρώην υπάλληλοι κατήγγειλαν ότι ο σεφ δημιουργούσε κουλτούρα κακοποίησης στην κουζίνα, με φραστικές απειλές και σωματική κακομεταχείριση. Ο Jason Ignacio White, πρώην εργαζόμενος στο Noma, δήλωσε: «Οι συνέπειες της σιωπής είναι χειρότερες από το να μιλήσω και να σταθώ με τους συναδέλφους μου κατά της βίας».

Ο Redzepi παραδέχτηκε ότι είχε φωνάξει και σπρώξει υπαλλήλους, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του απαράδεκτη, ενώ ανέφερε ότι παρακολούθησε θεραπεία και έμαθε καλύτερους τρόπους να διαχειρίζεται τον θυμό του.