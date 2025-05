Μαδρίτη: Πυροβόλησαν και σκότωσαν πρώην Ουκρανό πολιτικό έξω από αμερικανικό σχολείο

Πυροβόλησαν και σκότωσαν πρώην Ουκρανό πολιτικό έξω από αμερικανικό σχολείο στη Μαδρίτη.

Πρόκειται για τον Andriy Portnov και η δολοφονική επίθεση έγινε το πρωί της Τετάρτης (21/5) σε προάστιο της Μαδρίτης. Προς το παρόν, οι αστυνομικές αρχές δεν γνωρίζουν αν πρόκειται για έναν ή παραπάνω δράστες.

Η αστυνομία έλαβε την κλήση για τους πυροβολισμούς στις 9.15 π.μ. (τοπική ώρα), δήλωσε η αστυνομία της Μαδρίτης στο Reuters, χωρίς να προσδιορίσει το θύμα.

Former deputy head of Yanukovych's administration, Andriy Portnov, was shot dead near Madrid. pic.twitter.com/Saa3kOlt5f

BREAKING: An unidentified gunman has shot and killed former Ukrainian politician Andriy Portnov outside the gates of the American School in Madrid.https://t.co/R6DVJUrty5



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube