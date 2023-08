Λούσι Λέτμπι: Το προφίλ της serial killer που σκότωσε επτά παιδιά - «Υπολογίστρια και ύπουλη»

Η Λούσι Λέτμπι, η νοσοκόμα που καταδικάστηκε για τις δολοφονίες επτά μωρών και τις απόπειρες να σκοτώσει άλλα έξι, κρίνεται ως η πλέον διαβόητη serial killer παιδιών στην πρόσφατη ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας.

Δικαστήριο καταδίκασε σήμερα τη Λούσι Λέτμπι για τα εγκλήματά της, ύστερα από μία εκτεταμένη έρευνα ετών, υπό την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Κολιμπρί». Συνελήφθη τον Ιούλιο του 2018 στο σπίτι της. Ήταν 28 ετών.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στους αυξανόμενους θανάτους στη μονάδων νεογνών του νοσοκομείου Countess of Chester και λίγο μετά τη σύλληψη της νοσοκόμας, η είδηση είχε γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι την τελική καταδίκη της, είχε συλληφθεί συνολικά τρεις φορές και στα 33 της πλέον καταδικάστηκε για τα αποτρόπαια εγκλήματά της, τα οποία τα είχε ομολογήσει σε χειρόγραφες σημειώσεις.

«Τα σκότωσα επίτηδες γιατί δεν είμαι αρκετά καλή για να τα φροντίζω. Είμαι ένας φρικτός, διαβολικός άνθρωπος. Είμαι διαβολική, εγώ το έκανα» έγραφε σημείωμά της.

Έως και την τελευταία στιγμή, η Λούσι Λέτμπι αρνούνταν την ενοχή της για τις 22 κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν. Κρίθηκε αθώα για δύο εξ αυτές, ενώ οι ένορκοι δεν μπόρεσαν να βγάλουν ετυμηγορία για άλλες έξι περιπτώσεις απόπειρας δολοφονίας, οι τέσσερις εκ των οποίων αφορούν μωρά.

Οι ένορκοι, επτά γυναίκες και τέσσερις άνδρες, συσκέφθηκαν για περισσότερες από 110 ώρες, αφού άκουσαν εννέα μήνες συγκλονιστικών στοιχείων.

