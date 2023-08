Βρετανία: Ένοχη για τη δολοφονία 7 μωρών η νοσοκόμα Λούσι Λέτμπι- «Είμαι διαβολικός άνθρωπος»

Ένοχη για τη δολοφονία επτά νεογέννητων και την απόπειρα δολοφονίας άλλων έξι, σε μονάδα νεογνών του νοσοκομείου της βορειοδυτικής Αγγλίας, κρίθηκε η Βρετανίδα νοσοκόμα Λούσι Λέτμπι.

Η νοσοκόμα, που εργαζόταν στη μονάδα του νοσοκομείου Countess of Chester, καταδικάστηκε για τη δολοφονία έξι νεογέννητων αγοριών κι ενός κοριτσιού

Παράλληλα, επιτέθηκε και σε άλλα νεογέννητα κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2015 και 2016, όταν και εργαζόταν συχνά νυχτερινές βάρδιες.

Ορισμένα από τα βρέφη έπεσαν θύματα δηλητηρίασης, με την Λούσι Λέτμπι να τους χορηγεί ένεση ινσουλίνης. Σε άλλα, έκανε ένεση με αέρα ή τα τάιζε, εξαναγκαστικά, με γάλα.

Video shows moment Lucy Letby is arrested on suspicion of murder Read more: https://t.co/r2dDlXsoFX pic.twitter.com/Sq8ylB70sn

«Τα σκότωσα επίτηδες γιατί δεν είμαι αρκετά καλή για να τα φροντίζω» έγραφε ένα χειρόγραφο σημείωμα που εντόπισαν αστυνομικοί, όταν έκαναν έρευνα στο σπίτι της μετά τη σύλληψή της. «Είμαι ένας φρικτός, διαβολικός άνθρωπος», έγραφε.

«Είμαι διαβολική, εγώ το έκανα» επαναλάμβανε.

Ορισμένα από τα θύματά της ήταν δίδυμα. Όπως αποδείχθηκε, μάλιστα, ένα κορίτσι αποπειράθηκε να το σκοτώσει τρεις φορές πριν τελικά το κάνει την τέταρτη.

«Την Λούσι Λέτμπι την εμπιστεύτηκαν να προστατεύει ευάλωτα βρέφη. Όσοι εργάζονταν μαζί της δεν γνώριζαν ότι ανάμεσά τους βρισκόταν μια δολοφόνος» δήλωσε η Πασκάλ Τζόουνς, δημόσιος κατήγορος από την Εισαγγελία του Στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με την ίδια, η νοσοκόμα «έκανε ό,τι μπορούσε για να αποκρύψει τα εγκλήματά της».

Μεταξύ άλλων, διαφοροποιούσε τις μεθόδους με τις οποίες έβλαπτε τα μωρά, που ήταν στη φροντίδα της.

Η δίκη της Λούσι Λέτμπι διήρκεσε εννέα μήνες, με την ποινή να αποφασίζεται σε μελλοντική ημερομηνία.

Nurse Lucy Letby found guilty of murdering seven babies on neonatal unit. Police looking at whether Letby attacked other babies. https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/am8oFunS4C