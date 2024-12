Louis Vuitton, Ferrari και Lamborghini: Ο «θησαυρός» που βρήκαν οι Σύροι στις οικίες του Άσαντ

Με το χάος να έχει επικρατήσει στη Δαμασκό, έπειτα από την επέλαση των Σύρων ανταρτών και τη φυγή του Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Ρωσία, ορδές κόσμου μπήκαν στις οικίες του ανατραπέντος πρώην πρόεδρου, παίρνοντας μαζί τους ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν.

Το πρωί της Κυριακής, 8 Δεκεμβρίου, ενώ οι εξαθλιωμένοι κρατούμενοι έβγαιναν από τις φυλακές του συριακού καθεστώτος, οι ενθουσιασμένοι κάτοικοι της Δαμασκού πανηγύρισαν, εισβάλλοντας στο προεδρικό μέγαρο και ψάχνοντας τον Μπασάρ αλ Άσαντ.

Εκείνος ήταν εξαφανισμένος, όπως αποδείχθηκε αργότερα κάπου στη Ρωσία, αλλά μέσα στις οικίες του οι κάτοικοι της Δαμασκού βρήκαν πληθώρα αντικειμένων μεγάλης αξίας, από περίτεχνους πολυέλαιους, μέχρι πανάκριβα έργα τέχνης, υπερπολυτελή αυτοκίνητα και αξεσουάρ από μάρκες όπως η Hermes και η Louis Vitton.

Αρκετοί από αυτούς, μάλιστα, βιντεοσκόπησαν τα «ευρήματα» τους σε βίντεο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δείχνουν τη χλιδή στην οποία ζούσε η οικογένεια του Άσαντ, ενώ εκατομμύρια Σύροι υπέφεραν υπό το καθεστώς του.

Εικόνες από το προεδρικό μέγαρο έδειχναν έναν άνδρα να μεταφέρει μια μπεζ, βελούδινη πολυθρόνα στον ώμο του, καθώς πλήθος κόσμου περιπλανιόταν στα πλακόστρωτα δάπεδα κάτω από περίτεχνα σκαλιστά ξύλινα ταβάνια. Σε μια άλλη εικόνα, ένας σπασμένος πολυέλαιος φαίνεται κάτω από μία περίτεχνη κεκλιμένη σκάλα. Ανάμεσα στα σπασμένα γυαλιά, διακρίνεται και μία μαζεμένη συρακή σημαία.

Σε ένα άλλο βίντεο, ένας άνδρας τρέχει μέσα σε ένα από τα σπίτια του Άσαντ στη γειτονιά al-Maliki, πατώντας πάνω στα βελουτέ κόκκινα χαλιά και τα γυαλιστερά μαρμάρινα πατώματα του. Στη διαδρομή, πέρασε μπροστά από ένα ράφι με ρούχα, συμπεριλαμβανομένης και μιας τσάντας της Dior.

«Βρίσκομαι στο σπίτι του προέδρου!» φώναξε με κομμένη την ανάσα, τρέχοντας από δωμάτιο σε δωμάτιο, μη μπορώντας να πιστέψει τι συνέβαινε. Σε ένα σημείο σταματάει για να πετάξει με πάταγο στο πάτωμα ένα πορτρέτο του Χαφέζ αλ Άσαντ, ο οποίος κυβέρνησε τη Συρία για δεκαετίες πριν παραδώσει την εξουσία στον γιο του.

A young Syrian who will take the light of Assad's chair. It's history. https://t.co/yYgW1GSih0

Οι αίθουσες και τα πολυτελή υπνοδωμάτια των επαύλεων του Άσαντ ήταν όλες απόκοσμα άδειες, καθώς οι προηγούμενοι ένοικοί τους κατέφυγαν στη Μόσχα, ζητώντας άσυλο.

Η τύχη πολλών άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων από τον στενό κύκλο του Άσαντ παρέμενε άγνωστη, αν και φημολογείται ότι πολλοί είχαν επίσης εγκαταλείψει τη χώρα καθώς οι δυνάμεις των ανταρτών πλησίαζαν, με τα αρχοντικά τους να μένουν εξίσου ερημωμένα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η προσωπική περιουσία του Μπασάρ Αλ Άσαντ αγγίζει τα δύο δισ. ευρώ, όπως κατέληξε μία έρευνα του Κογκρέσου από το 2022. Όμως όσο ο πρώην πρόεδρος της Συρίας και ο στενός κύκλος του πλούτιζαν, πολλοί από τους πολίτες της χώρας λιμοκτονούσαν.

🇸🇾Syrians have broken into Assad’s private home for some ”shopping”



They discuss where the women’s and men’s departments are and rejoice of being able to buy Louis Vitton clothes ”at discount prices” pic.twitter.com/H8kJfEpmJZ