Λωρίδα της Γάζας: Νεκροί από ισραηλινά πυρά 19 άμαχοι που περίμεναν διανομή βοήθειας

Νεκροί έπεσαν 19 άνθρωποι ενώ άλλοι 23 τραυματίστηκαν, από τα πυρά του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, ο στρατός του Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον πλήθους που περίμενε για τη διανομή βοήθειας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει χαρακτηριστικά πως «τουλάχιστον 19 μάρτυρες και δεκάδες τραυματίες από πυρά αρμάτων μάχης και οβίδες του ισραηλινού στρατού κατοχής», τη στιγμή που «περίμεναν φορτηγά με βοήθεια στον κυκλικό κόμβο του Κουβέιτ».



«Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Al Ahli-Baptist. Υπάρχουν πολύ σοβαρά τραύματα, ορισμένα τραύματα από έκρηξη οβίδας», ανέφερε από τη μεριά του ο Μαχμούντ Μπασάλ, ένας εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας στη Γάζα. «Οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δεκάδες πολίτες της Γάζας κοντά σε αυτοκινητοπομπή με βοήθεια είναι λανθασμένες», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ απαντώντας στις κατηγορίες.

Palestinian Health Ministry in Gaza reports death toll reaches 19 at aid distribution point in northern Gaza



Follow our live coverage👇https://t.co/6d56rxqioy