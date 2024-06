Λονδίνο: Μεγάλα νοσοκομεία ακύρωσαν ορισμένες λειτουργίες τους μετά από κυβερνοεπίθεση

Θύματα κυβερνοεπίθεσης έπεσαν σήμερα αρκετά από τα γνωστότερα νοσοκομεία του Λονδίνου.

Η υπηρεσία με την οποία συνεργάζονται έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης και έτσι κεντρικά νοσοκομεία στο Λονδίνο, όπως King's College Hospital, Guy's και St Thomas, αναγκάστηκαν να ακυρώσουν ορισμένες ιατρικές πράξεις. Η επίθεση στην εταιρεία Synnovis είχε «σημαντικές επιπτώσεις» σε πολλά τμήματα των νοσοκομείων, όπως για παράδειγμα στις μεταγγίσεις αίματος.



«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο συνεργάτης μας για τις διαγνωστικές εξετάσεις Synnovis αντιμετώπισε νωρίτερα σήμερα ένα σημαντικό συμβάν, το οποίο είναι ακόμη σε εξέλιξη. Η κατάσταση αυτή είχε σημαντικές συνέπειες στις υπηρεσίες μας και επλήγησαν ιδιαίτερα οι μεταγγίσεις αίματος», ανακοίνωσε ο Ίαν Αμπς, πρόεδρος του Guy's και του St Thomas NHS Foundation Trust.



Ορισμένες ιατρικές πράξεις ακυρώθηκαν ή οι ασθενείς παραπέμφθηκαν σε άλλες κλινικές. Σύμφωνα με το Health Service Journal (HSJ), που επικαλείται μια υψηλόβαθμη πηγή, λόγω της κυβερνοεπίθεσης θα χρειαστούν «εβδομάδες και όχι ημέρες» για να δοθούν τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων που έγιναν από τη Synnovis.

