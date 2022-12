Λονδίνο: Έκρηξη σε σωλήνες ύδρευσης μετέτρεψε σε «λίμνη» ολόκληρη γειτονιά - Εκκενώθηκαν σπίτια

Η έκρηξη δύο αγωγών ύδρευσης στο βόρειο Λονδίνο μετέτρεψε μια ολόκληρη γειτονιά σε λίμνη με πολλούς κατοίκους της περιοχής να εκκενώνουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το BBC, περίπου 60 πυροσβέστες κλήθηκαν στην οδό Belsize Road στο Camden τα χαράματα όταν σπίτια πλημμύρισαν με περίπου 50 εκατοστά νερού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) δήλωσε ότι 24 άτομα οδηγήθηκαν σε ασφαλές μέρος και συγκεκριμένα στη βιβλιοθήκη Swiss Cottage όπου μπορούσαν να ξεκουραστούν.

