Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός - Υποψίες για διαρροή αερίου

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο Λονδίνο, όταν εκκενώθηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός Farringdon, έπειτα από αναφορές για αδιαθεσία επιβατών.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ένας μικρός αριθμός επιβατών ανέφερε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, διασώστες και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ο σταθμός έκλεισε προληπτικά προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας, όπως μεταδίδει το Sky News, ανέφερε ότι οι αρχές ειδοποιήθηκαν στις 9:42 το πρωί (30 Απριλίου) για πιθανή διαρροή αερίου στον σταθμό, μετά τις αναφορές των επιβατών. «Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο μαζί με το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ ο σταθμός έχει εκκενωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης ότι επιχειρούν δύο πυροσβεστικά οχήματα, δύο μονάδες διάσωσης και εξειδικευμένοι αξιωματικοί. Παράλληλα, απηύθυνε σύσταση προς το κοινό να αποφεύγει την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.



