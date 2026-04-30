ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός - Υποψίες για διαρροή αερίου

Επιβάτες ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν αδιαθεσία - Στο σημείο αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες

The LiFO team
ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕΡΙΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο Λονδίνο, όταν εκκενώθηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός Farringdon, έπειτα από αναφορές για αδιαθεσία επιβατών.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ένας μικρός αριθμός επιβατών ανέφερε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, διασώστες και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ο σταθμός έκλεισε προληπτικά προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας, όπως μεταδίδει το Sky News, ανέφερε ότι οι αρχές ειδοποιήθηκαν στις 9:42 το πρωί (30 Απριλίου) για πιθανή διαρροή αερίου στον σταθμό, μετά τις αναφορές των επιβατών. «Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο μαζί με το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ ο σταθμός έχει εκκενωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης ότι επιχειρούν δύο πυροσβεστικά οχήματα, δύο μονάδες διάσωσης και εξειδικευμένοι αξιωματικοί. Παράλληλα, απηύθυνε σύσταση προς το κοινό να αποφεύγει την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.
 

Με πληροφορίες από Sky News

 
Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΟΥΔΑΝ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

Διεθνή / Οι ξεχασμένοι φύλακες των πυραμίδων του Σουδάν: Πώς ο πόλεμος άδειασε τη Μερόη

Κάποτε ήταν από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα του Σουδάν - Σήμερα, μέσα στον πόλεμο, οι πυραμίδες της Μερόης στέκουν σχεδόν έρημες, με ελάχιστους ανθρώπους να παλεύουν να διατηρήσουν ζωντανή μια ιστορία 2.400 ετών.
THE LIFO TEAM
ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη χάνει 500 εκατ. ευρώ την ημέρα από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε επίσης ότι έως το καλοκαίρι θα παρουσιαστεί Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτροδότηση, το οποίο θα περιλαμβάνει φιλόδοξο πανευρωπαϊκό στόχο
THE LIFO TEAM
 
 