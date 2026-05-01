Αίγυπτος: Νεκρός Γερμανός τουρίστας - φίδι μπήκε στο παντελόνι του και τον δάγκωσε

Οι εισαγγελικές αρχές στη Γερμανία ερευνούν την υπόθεση και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου

Φωτ.: Freepik
Ένας Γερμανός τουρίστας έχασε τη ζωή του στην Αίγυπτο, όταν φίδι τον δάγκωσε κατά τη διάρκεια παράστασης με γητευτή φιδιών σε ξενοδοχείο της Χουργκάντα, γνωστού θερέτρου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο 57χρονος βρισκόταν σε οικογενειακές διακοπές και παρακολουθούσε το σόου μαζί με συγγενείς του, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στη Βαυαρία.

Όπως αναφέρουν οι γερμανικές αρχές, δύο φίδια, πιθανότατα κόμπρες, είχαν περαστεί στους ώμους θεατών που συμμετείχαν στην επίδειξη. Στη συνέχεια, ο γητευτής φέρεται να άφησε το ένα από αυτά να μπει μέσα στο παντελόνι του 57χρονου, όπου και τον δάγκωσε στο πόδι.

Ο άνδρας παρουσίασε αμέσως έντονα συμπτώματα δηλητηρίασης. Του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και έγινε προσπάθεια ανάνηψης πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.

Το όνομά του δεν δόθηκε στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταγόταν από την περιοχή Ουντεραλγκάου της νότιας Γερμανίας.

Η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές στη Γερμανία ερευνούν την υπόθεση και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου.

Από την πλευρά τους, αιγυπτιακές αρχές δήλωσαν στο Agence France-Presse ότι δεν είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από BBC

